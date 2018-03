Jak postupovat před zásahem Byt všude opravdu důkladně vyluxujte, ukliďte a utřete prach. Pytlík z vysavače zabalte do igelitového sáčku a vyhoďte. Hadici vysavače důkladně vyčistěte nejlépe vařící vodou. Vykliďte postele, pokud tam jsou nějaké úložné prostory a vše nacpěte do igelitových pytlů a dobře uzavřete. Pytle nepřemisťujte z postiženého pokoje. Sundejte prostěradla a povlečení a po zásahu vyperte na 60 °C. Co nelze vyprat hned, dejte do pytlů a pečlivě zavažte. Z pytlů prádlo opatrně vysypte rovnou do pračky a použité pytle vyhoďte.