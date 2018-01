VIDEO: Je čas odstrojit stromeček. Víte, kam s ním?

Redaktor iDNES.tv v ulicích Prahy uspořádal anketu, ve které se ptal lidí, zda ještě jejich stromeček stojí v obýváku, či už ho odstrojili. Podle odpovědí je zřejmé, že s tou tradicí to nebude zase až tak horké. Mnozí si totiž chtějí prodloužit vánoční náladu co nejdéle.

Pokud se v nejbližších dnech chystáte stromeček odstrojit a zlikvidovat, rozhodně se nepokoušejte ho rozřezat na kusy a nacpat do kontejneru na směsný odpad. „Prosíme Pražany, aby vánoční stromky určitě neodkládali do popelnic, protože tím by se snížila jejich kapacita,“ žádá mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

„Způsob, jak odložit stromek, je tady v Praze dvojí. Pokud bydlíte například na sídlišti a je nádoba na odpad veřejně přístupná, klidně odložte stromek vedle popelnice. Pokud nádoba není veřejně přístupná, například u rodinného domu, prosíme obyvatele, aby ho odnesli na stanoviště tříděného odpadu,“ říká Mana.

V takovýchto místech budou pracovníci služeb postupně během ledna stromky sbírat. Část z nich skončí u zpracovatele, který stromky štěpkuje a využije se pro zahrádkáře. Zbytek skončí v ZEVO Malešice, kde přispěje k výrobě páry a elektřiny pro potřeby Prahy.

Populární je i zpětný odběr stromků. Některé společnosti nabízejí peněžní poukázku, pokud jim přinesete vánoční stromeček, který jste u nich koupili. Nejde tu však o dobročinnost, ale o to, abyste u nich znovu nakoupili. Ale na druhou stranu se tím alespoň částečně vrátí náklady na pořízení stromku.

Vánoční stromečky si užívala i zvířata v zoo, ale v tomto případě šlo jen o čisté stromky, které se neprodaly pro domácnosti (o zkrmování stromků čtěte zde). Odstrojené stromky většina zoo nesbírá, nejsou už po pobytu v teplém a suchém prostředí bytů příliš čerstvé, ale hlavně hrozí, že na větvi zůstane kovový háček, který by mohl některé ze zvířat zranit.