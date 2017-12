Z Labe vylovili 70kilového sumce, který měřil 226 centimetrů

Trvalo celé dva dny, než se dvojici rybářů podařilo na Labi najít místo, kde by alespoň mohli nachytat nástražní rybičky. Až když se téměř smířili s tím, že odjedou z výletu s prázdnou, měli štěstí. Trochu mu pomohli tím, že zavezli pruty na všechna slibná místa a pokud by sumci táhli řekou, neměli by nástrahy minout.

Kvůli absenci spánku z předchozího dne rybáři usnuli, až v poledne jejich spánek přerušil divoký zvuk rolničky a trvalo chvíli, než se rozespalí zorientovali v poledním slunci. Prut byl ohnutý téměř až k hladině.

Ryba byla neskutečně silná, téměř ani nebo možné vytáhnout prut ze stojanu. Sumec si neúnavně bral další a další metry pletené šňůry. Dnes už si ani nevzpomenou, jak přesně dlouho s rybou bojovali, střídaly se okamžiky, kdy si mysleli, že vyhráli, s těmi, kdy si naopak zoufali, že ji ztratili. Přitom ani netušili, jakou velkou rybu ulovili.

Až poté, co se po předchozím boji rybu po další čtvrt hodině podařilo dostat ode dna a spatřit, co že to vlastně mají na háčku, prořízl řeku výkřik: Monstrum, je to monstrum! Tady se životní sen splnil: chytili rybu větší než jsou sami. Měření ukázalo 226 centimetrů.

