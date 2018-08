VIDEO: Nejjednodušší postup na povidla. Upečte je v troubě

Ve spolupráci s Martinem Kucielem, kterého všichni labužníci znají jako pana Cuketku, redakce připravila spolehlivý návod, jak si se švestkami poradit. A že jich letos podle posledních zpráv je dost a úroda je dříve než obvykle.

Postup, kdy se povidla pomalu pečou v troubě, má několik výhod. V první řadě nevyžadují žádnou extra pozornost. Odpařují a zahušťují se pomalu. Teplo v troubě působí rovnoměrně, a proto se nepřipalují na dně.

Pokud už někde povidla v pekáči karamelizují, tak pěkně na povrchu, kde je můžete kdykoliv vmíchat. Na rozdíl od zahušťování v hrnci tak povidla ani neprskají a nevysílají horké fialové kapičky všude okolo.



Suroviny švestky



200 g cukru na 1 kg švestek



40 ml octa na 1 kg švestek



Pro přípravu je vhodné vždy přidat i dávku cukru. Cukr tady funguje jako pojistka a zajišťuje lepší trvanlivost povidel – nebojte se ho. Cukernatost švestek je pokaždé jiná a přidaný cukr dokáže zajistit dostatečné snížení aktivity vody, na kterém je princip povidel založený.

Co se týče koření, je lepší být opatrný a raději do základní verze žádné nedávat. Badyán, hřebíček i skořice zní moc fajn, ale když to přeženete, tak je to docela malér a všechny koláče a buchty budou navoněné až příliš.

Postup

1. Švestky očistěte a zbavte pecek. Rozmixujte v mixéru a promíchejte s odměřeným cukrem a octem. Zakryjte a nechte odstát – klidně přes noc, v nouzi alespoň 2 hodiny.

2. Odstáté švestky dejte do pekáče a vložte do trouby rozehřáté na 230 °C. Nechte péct asi 30 minut. Poté snižte teplotu na 140 °C a pomalu dopečte, dokud nejsou povidla hustá a tmavá. Podle množství povidel a tvaru pekáče to zabere 3 až 6 hodin.

3. Horká povidla plňte do sterilovaných skleniček. Zakápněte trochou rumu a uzavřete. Skladujte v chladu.