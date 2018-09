VIDEO: Přines, vyber si a odnes. Celý týden se na Žižkově swapuje

Od pondělí do neděle probíhá zatím největší český swap. Princip této akce je velmi prostý: přineste vlastní vyřazené oblečení, hračky či doplňky do domácnosti, které už se vám nehodí, a odneste si cokoliv z toho, co přinesli ostatní. Kromě jednorázového vstupného nic neplatíte. Bez ohledu na to, kolik toho sami přinesete a kolik si toho odnášíte. Cílem je smysluplná výměna.

Organizátorky akce Lucie Poubová a Kristýna Holubová tímto způsobem názorně předvádějí, že lokální výměna je ten nejšetrnější způsob, jak získat to, co momentálně potřebujeme.

Současně se omezí vznik zbytečného odpadu a ještě se ušetří čas i peníze zúčastněných. Zároveň je to elegantní způsob, jak poukázat na nadprodukci v mnoha oblastech a předvést, jak se lze díky sdílení a komunikaci chovat zodpovědně a ohleduplně jak k životnímu prostředí, tak i sami k sobě.

První swap uspořádaly Lucie s Kristýnou před dvěma lety. Tehdy šlo o komorní akci, na kterou dorazilo několik desítek lidí. Od té doby pořádají swapy pravidelně v prostorách pražského coworkingu SVĚT-HUB a sdílené dílny Z pokoje do pokoje.

I swap má svá pravidla. A můžete tam najít, co právě potřebujete

Na swap můžete - není to však podmínka - donést věci, které už nepotřebujete. Nebo oblečení, které neunosíte, ale někomu jinému ještě udělá radost.

Swapuje se do neděle 30. září, nechybí praktické workshopy Aktuální týdenní swap probíhá od 24. do 30. září v Prostoru 39 v Řehořově ulici 33/39 na Žižkově.

Vstupné 100 Kč/den nebo 400 Kč/týden. V úterý otevřeno od 15 do 22 hodin, ve středu 11 až 22, čtvrtek, pátek 15 až 22, sobota 10 až 24, neděle 10 až 19. Aktuální info na facebookovém profilu akce Týdenní swap.

Každý den probíhá doprovodný program v podobě přednášek a workshopů na téma kvality a udržitelnosti textilu, organizace věcí v domácnosti či praktických rad, co s poškozeným textilem, který nelze na swap přinést.

Ideální je udělat si na třídění věcí dost času a co chcete poslat dál, to vzít na swap. „S klidným svědomím můžete přinést věci, které jste rok neměli na sobě. Naopak si zatím nekupujte to, co teď potřebujete, protože to dost možná najdete na swapu,“ přidává pár praktických tipů Lucie Poubová.



Tašku s věcmi, které už nechcete, u vstupu odevzdáte a nemusíte se o ně dále starat. Organizátorky už věci samy zváží a rovnou roztřídí. Z již roztříděných věcí si pak můžete vzít cokoliv, co se vám hodí, hmotnost ani počet kusů nejsou nijak omezeny.

„Asi nejdůležitější pravidlo je nosit na swap pěkné věci. Takové, jaké byste klidně darovali i svým přátelům. Čisté, vyprané a v super stavu,“ vysvětluje Poubová. Čím lepší je kvalita donesených věcí, tím více se pak výměna na swapu blíží běžnému nákupu v obchodě.

Kolik oblečení se vymění? A kde skončí to, co zbude? Počet návštěvníků swapů neustále roste, stejně tak množství vyměněného oblečení a věcí. To, co se na swapu nevymění, putuje dále ke společnosti Potex, která ho rozdělí mezi potřebné prostřednictvím neziskových organizací, případně k sestrám boromejkám či do Naděje. Pro představu: na poslední dvoudenní swap ve SVĚT-HUB lidé přinesli 1 600 kilogramů věcí a Potex si po skončení akce odvezl pouhých 250 kilogramů, které byly dále rozděleny a využity.

A pokud jdete na swap poprvé? „Berte to tak, že si jdete vyzkoušet něco nového. Dostanete se na místo, kde je spousta nových i starších věcí, které nepřestávají proudit a je zde velmi živo. Pro hodně lidí je nové, že si můžou odnést, co chtějí a nemusí za každý kus platit. Může se stát, že najdete opravdové skvosty, ale taky si třeba neodnesete nic,“ konstatuje Lucie.

„Nečekejte, že to na swapu bude vypadat jako v butiku,“ varuje ještě před přehnaným očekáváním a nereálnými představami. „Ale může se klidně stát, že si nějakou věc z butiku odnesete,“ dodává s úsměvem.