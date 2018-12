Pohlreich: Batáty prý vyhlazují vrásky. Měl bych je začít brát denně

„Je to senzační potravina s hromadou beta karotenu, dobrá na zrak a údajně dokonce vyhlazuje vrásky. Asi bych měl začít přemýšlet, kolik toho brát denně,“ vtipkuje Šéf.

Jako u každé pořádné polévky se musí začít základem. Takže nakrájí na drobno cibuli a začíná filozofovat.

„Zjistil jsem, že když chtějí lidé začíst jíst zdravě, drtivou většinu odradí několik věcí. Buďto jim to nechutná, nebo mají pocit, že na to nemají čas. Ale je možné vyladit recept tak, abychom to zvládali rychle,“ říká.

Takže nejdřív nakrájí cibuli a než se opraží, využije času a přidá nakrájený česnek, oloupe a nakrájí batáty. „Zdají se být tvrdší než normální brambory, ale uvařené jsou daleko dřív,“ osvětluje těm, kdo jim zatím nedůvěřovali a nemají s nimi zkušenosti.

Pak stačí se základem jen batáty orestovat, aby se zvýraznila jejich chuť, osolit a opepřit, přidat trošku strouhaného zázvoru a zalít vývarem. Pohlreich do polévky přidává trošku chilli a kurkumy, aby měla podle jeho názoru „tak trošku kick“.

Na zjemnění je možné přidat do polévky trošku smetany na zjemnění a chvilku povařit. Nakonec přijde na řadu tyčový mixer a vznikne hladký krém, který Pohlreich servíruje do misek. Do hotové polévky přidá ještě trošku nasekaných pražených arašídů a koriandru. Servíruje s opečeným bílým chlebem namazaným burákovým máslem.

