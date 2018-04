Chvála teleskopu. Nenápadný pomocník může ochránit od bolesti zad

Teleskopické nářadí je užitečné z dvou důvodů. Jednak se s jeho pomocí pohodlně dostanete do výšek a nemusíte zbytečně používat žebřík, jednak usnadňuje manipulaci těsně při zemi, takže se nemusíte ohýbat. Kdo si často „užívá“ práci na zahradě, dobře ví, že po celodenním shýbání dokážou záda pěkně bolet.

Jaké jsou možnosti

Typickým příkladem užitečného teleskopu, který zároveň zvyšuje bezpečnost práce, jsou vyvětvovací nůžky. Pokud je ve vašem regionu možné ještě provádět jarní prořezávku stromů, berte to jako tip, který vám usnadní spoustu starostí.

Na prořezávku je možné použít i vyvětvovací elektrickou pilku. V poslední době se za dostupné ceny prodávají i v akumulátorovém provedení. Na první pohled by se zdálo, že je manipulace s ní poněkud neohrabaná, ale v redakčním testu s odborníkem se ukázalo, že podobné pilky fungují docela dobře a mají dostatečný řezací výkon.

„Pozor ve výšce, přece jen musíte překonávat jistou páku, i když pila není těžká. Jde o to, abyste rukojeť správně natočili kolmo k ose větve, aby byl řez co nejmenší. A dodržet obvyklou zásadu, že by měl být řez provedený co nejblíž ke kmeni, ale tak, aby tam nezbyl věšák, jak tomu říkají zahradníci,“ vysvětloval Jaroslav Čuba ze Střední odborné školy Jarov situaci, kdy po větvi zbude „kolík“.

Stálý hit proti pampeliškám

Když se před časem objevilo „vypichovátko“ na pampelišky, zdálo se, že je to sezonní hitovka s jepičím životem. Zdá se však, že si velmi rychle získala oblibu, zřejmě proto, že stále více lidí dbá o svou zahradu tak, aby měli možnost na krátce střiženém trávníku relaxovat a chodit naboso bez obav z klíšťat.

Na takovém trávníku je vnímána pampeliška jako plevel a na jaře, kdy vykvétá a velmi rychle se mění v plodenství ochmýřených nažek, se velmi snadno rozfouká a rozmnoží po celé zahradě. Takový vytrhávač plevele používáte pohodlně vestoje, odstraníte nejen pampelišky, ale i bodláky a jiný plevel.

Stříhače všeho druhu

Zkoušeli jste už někdy zastřihávat dva metry vysoký živý plot? Pak víte, že s běžným plotostřihem si lehce poradíte z boční strany, ale když chcete plot zastřihnout do předem určené výšky, bez štaflí se neobejdete. A nastavit štafle na nerovném trávníku bez nebezpečí pádu a tak, abyste se na nich cítili jistě, je téměř nemožné.

Proto se objevily plotostřihy s teleskopickou rukojetí, a to hlavně v elektrické a v poslední době i akumulátorové verzi. Ta je sice sice o trochu dražší, ale v době, kdy hodně výrobců dokáže použít jediný akumulátor i nabíječku na celou řadu zahradních strojů, nebývá už cenový rozdíl mezi elektrickou a akumulátorovou verzí tak propastný. Zvláště pro ty, kdo se rozhodnou používat celou řadu akuspotřebičů od sekačky přes foukač až po plotostřih.

Na trhu najdete i drobné akumulátorové nůžky, které můžete použít na malé úpravy plotů, ale třeba i na ostřihování trávníků kolem chodníků, kam se běžně sekačka nedostane. Mívají nástavec s kolečky, na který jej můžete připevnit a nemusíte se k trávníku shýbat.