PORADNA: Proč v zimě radiátor netopí? Možná je zatuhlý termostatický ventil

Josef evidentně udělal to samé co hodně lidí. Na konci topného období, když už se zvyšují venkovní teploty, radiátory nastavoval na minimum topného účinku. Jenže obecně se příliš neví, že přes léto, kdy se netopí, je vhodné ventily nastavit na maximum, aby se vřeteno ventilu vrátilo do základní polohy.

Termostatický ventil Řez termostatickým ventilem K regulaci tepelného výkonu otopných těles v systémech vytápění se využívá teplotní objemové roztažnosti. Termostatický ventil zabraňuje přetápění místností a reguluje průtok teplé vody podle vnější teploty. Tím výrazně přispívá k úsporám tepla a financí. Instalace termostatických ventilů oproti obyčejným ventilům může přinést úsporu 5 až 15 % spotřebované energie.

Při dlouhé letní nečinnosti někdy mívá ventil tendenci ve stlačené poloze zatuhnout a propouští jen minimum ohřáté topné vody. Na první zdání to pak vypadá, jako by bylo těleso zavzdušněné. Zbytečně se namáhá jeho pružina a může dojít i k zatuhnutí regulační kuželky, případně k jejímu poškození.

Někdy také dochází ke ztrátě funkce například u hlavic s voskovým čidlem, které po letech přicházejí o svoji regulační funkci, a je tedy vhodné je nahradit novými.



Rozhýbat vřeteno ventilu nebývá v extrémních případech snadné. Bývá úplně zaražené do těla ventilu, takže není možné vzít ho do kleští a jednoduše rozhýbat. Topenáři pak doporučují trpělivost.

Sundejte hlavici ventilu a pak už stačí vzít cokoliv plochého a zkoušet vřeteno stlačit a pouštět. Po určité době pak „tyčinka“, která reguluje průtok radiátorem, zase začne klouzat.

Pokud toto nepomůže, nezbývá než ventil vyměnit, ale stává se to jen málokdy, termostatické ventily spolehlivě fungují mnoho let. Ale rozhodně je lepší provádět to teď ještě před začátkem topné sezony. A pamatovat, že po skončení topné sezony povolit hlavici i ventil na maximum.

Automaticky to za nás dělají elektronické hlavice, které jednou za čas „procvičí“ ventily z jedné do druhé krajní polohy. To jen abyste se nedivili, že občas začnou pracovat i během léta, kdy se netopí.