Thajský ridgeback je přírodní plemeno, potřebuje důslednost, ale i něhu

V thajských jeskyních jsou vyobrazeny kresby psů staré více než tři tisíce let, jež připomínají právě thajského ridgebacka. Mnozí chovatelé věří, že kresby skutečně zobrazují toto plemeno, protože podobnost s dnešním thajským ridgebackem je více než patrná. Avšak první skutečné zmínky o thajském ridgebackovi lze datovat zhruba 400 let zpět, a to ve starých thajských rukopisech, kde je toto plemeno velmi detailně popsáno.



Thajský ridgeback Původ plemene Thajsko Účel plemene: společník, lovecký pes Další názvy: Thai Ridgeback Dog Uznání: FCI skupina 5 Velikost: psi 56-61 cm, feny 51-56 cm Hmotnost: psi 25-28 kg, feny 20-25 kg Průměrný věk: 12 let Pořizovací cena: 18-35 000 Kč, v zahraničích i více

Plemeno pochází z východní části Thajska, kde žil z větší části chudý lid. To vedlo k dlouhodobé izolaci tohoto rozsáhlého místa od okolního světa a právě díky tomu je thajský ridgeback bezpochyby původní čisté plemeno, jež nebylo ovlivněno křížením s jinými plemeny psů.



Zvláštním znakem plemene je ridge

Thajský ridgeback je pes středního vzrůstu a je skvěle osvalený. Má velmi krátkou srst tvořící na hřbetě takzvaný ridge, což je pruh chlupů, jež roste opačným směrem. Zbarvení thajců je vždy jednobarevné. Povolená je červená, černá, modrá a isabella (světle šedohnědá).

Jedním ze zkušených chovatelů thajských ridgebacků u nás je Hana Bilovecká, jež tyto psy chová již 13 let. „Hledala jsem plemeno, které se u nás moc nevyskytuje a hlavně které dobře hlídá a budí respekt. Chtěla jsem psa, který nebude úplně velký, jelikož bydlím v paneláku. Tehdy bylo velmi těžké tohoto psa sehnat, i když ani v dnešní době to není úplně hračka. Štěňátka se dají získat převážně v zimě,“ vysvětluje chovatelka.



Pro svoji rodinu by se rozkrájel

Thajský ridgeback je bezesporu skvělý a nekompromisní hlídač, na kterého se můžete spolehnout. Svoji rodinu miluje nadevše a je na ní velmi závislý. V podstatě to je něžné stvoření, které si užívá každý dotyk svého pána.

„Thajec je velký ochránce rodiny a domova. Na svoji rodinu se upne a je jí po celý život věrný,“ doplňuje chovatelka. Thajský ridgeback doslova vyžaduje být v blízkosti své „smečky“. Být zavřený v kotci či někde daleko od lidí, které má rád, je pro něj velmi stresující.

K cizím lidem je vcelku zdrženlivý a ostýchavý, ale pokud zjistí, že nemají zlé úmysly, stane se z něj přátelský pes. I pro toto plemeno je velmi důležité, aby se socializovalo již v útlém štěněcím věku. „Pokud thajec nedostane brzkou socializaci, chová se pak nedůvěřivě a bojácně a nenechá se pohladit od cizích lidí,“ varuje Bilovecká.

Potřebuje nastavit pravidla, hrubost na něj neplatí

Thajec je od přírody velmi inteligentní pes. Zkouší, co vše si může či nemůže dovolit, proto je důležité být k němu důsledný a stanovit mu pravidla.

Zajímavosti Thajský ridgeback je tzv. primitivní plemeno, které má zachováno původní psí chování. Proto by mnohé mohlo překvapit jeho osobité a specifické vyjadřování, které by se dalo přirovnat k vlkům. Jedním z typických gest je např. vrčení při hraní nebo mručení při nesouhlasu.



Má v sobě silné lovecké pudy, jelikož v dávných dobách byl využíván i jako lovecký pes. Pokud tedy chcete mít klidného psa na procházkách v přírodě, je nutné tyto lovecké pudy potlačovat hned od štěňátka.



Více než thajský ridgeback je známý jeho bratranec, rhodéský ridgeback. Mezi oběma plemeny je zřejmá spojitost, jelikož společným předkem obou je pes Phu Quoc, jež pochází ze stejnojmenného ostrova. Všechna tři plemena jsou obdařena tzv. ridgem na zádech.



V Thajsku se stále využívají k lovu hadů a jiných škůdců, aby se nedostali do domu jejich pána.



„Thajec se hodí k lidem, kteří se nebojí, když na ně pes zavrčí v době, kdy má pubertu. Člověk zkrátka musí být důsledný, ale i hodný,“ doplňuje chovatelka.

Thajský ridgeback se nerad podřizuje ostatním psům a příroda ho „žene“ k dominanci. Co na thajce vskutku neplatí, je tvrdá ruka, hrubost a dril. Takové jednání z thajce učiní plachého a nedůvěřivého psa.

S jeho inteligencí se také pojí vysoká učenlivost. „Je velmi vhodný pro sporty, třeba ke kolu nebo na běhání,“ doplňuje Bílovecká. To samé platí i pro psí disciplíny. Vzhledem k tomu, že je thajský ridgeback neuvěřitelně aktivní běžec a hbitý skokan, hodí se i na agility.



„Z vlastní zkušenosti považuji trénink agility za nepostradatelný, a to i přes to, že nechceme dělat závodní kariéru,“ popisuje chovatelka. Nové povely se thajec učí velmi rád, i když někdy nemá úplně náladu, proto se nehodí například na klasický služební výcvik. Je chytrý a hodně si pamatuje, ale když se mu nechce trénovat, tak to dá jasně najevo.

Je přizpůsobivý, avšak potřebuje svůj klid při odpočinku

Thajský ridgeback nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Je to pes, který se velmi dobře přizpůsobí vašemu životnímu stylu.

Jediné, co byste mu opravdu měli dopřát, je klid při odpočinku. Pokud thajce unavíte, zbytek dne prospí. Při spánku je však velmi nerad rušený, proto je dobré ihned od začátku učit děti, aby nechaly psa spát a určit thajcovi místo, kam si může v klidu zalézt.

Se srstí si nemusíte dělat starosti. „O srst se starají sami a často si ji olizují. Jejich srst postrádá typický psí pach, takže spíše voní. Pokud mají na srsti bláto, stačí ji utřít vlhkým hadříkem, není potřeba koupání,“ vysvětluje Bilovecká.

Je možné, že by mohlo někoho zarazit, že by se takovýto pes hodil do bytu. Thajec však vyžaduje kontakt se svojí rodinou, navíc má velmi krátkou srst a potřebuje teplo. Proto je pro život v kotci naprosto nevhodný.

Thajský ridgeback je poměrně zdravé plemeno. Psi jsou zdraví, i když v Evropě začínají mít podle chovatelky občas problém třeba s alergií. U chovných jedinců jsou povinné rentgeny kyčlí pro zkontrolování dysplazie kyčelního kloubu. „Štěňátko by mělo být zkontrolované poradcem chovu na dermoid sinus, což je defekt v kůži, který lze přirovnat k trubičce, která vede podkožím a vyúsťuje na povrchu kůže. Odstraňuje se chirurgicky,“ popisuje chovatelka.