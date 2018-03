Po roce k němu nová majitelka už pořádně přilnula, o to víc ji proto trápí problémy, které se během prvního roku společného soužití nakupily. Ferda výrazně ztloustl, takže mu přezdívá Otesánek. Žravý je natolik, že se majitelku snaží vzbudit už od čtyř hodin ráno, aby dostal nažrat.

To ale zdaleka není všechno. Tak dvakrát do měsíce ho chytí záchvat z přemíry nahromaděné energie, začne lítat po bytě jako blázen a svou majitelku napadá - kouše do lýtek, případně do rukou, pokud sedí na zemi.

Z problémů s Ferdou je smutná, navíc má o něj strach, když vidí, jak tloustne a hýbe se čím dál méně. Proto hledá pomoc u Kláry Vodičkové, odbornice na chování koček. Ta k ní dorazila v rámci natáčení druhé řady pořadu České televize Kočka není pes, který byl v premiéře odvysílán v sobotu.

Klára Vodičková se obává nějakého zdravotního problému, který by nerada podcenila, takže v první řadě posílá majitelku s kocourem k veterináři. Důkladná veterinární prohlídka naštěstí zdravotní problémy vyloučí, takže zbývá vyřešit výraznou nadváhu (váží zhruba nějakých 10 kilogramů) a pomoci kocourovi vybít přebytečnou energii.

Klára poradí majitelce konzultaci s výživovým poradcem pro kočky a naučí ji pracovat s klikrem. I když jde jen o to, aby se kocour naučil, že žrádlo přichází na řadu jen tehdy, když uslyší zvuk klikru. Jinak ne. Mělo by to pomoci, aby přestal otravovat v noci či brzy ráno. Navíc si žrádlo musí zasloužit a vyskočit si za ním třeba na stolek. Majitelka ho prostě musí rozhýbat.

Což platí i pro přemíru energie u kocoura zavřeného v bytě. Šelma donedávna zvyklá běhat venku, ji potřebuje vybít. Je tedy na majitelce, aby ho zaměstnala hrou a donutila ho běhat a skákat. Unavený kocour bude spokojený kocour.