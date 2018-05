Pohlreichova rychlá svačina z grilu: topinka se španělskou šunkou

„Když v jedné hospodě na Mallorce můžou servírovat jen chleba se šunkou a nic jiného a každý den tam na to přijede 250 lidí, bude to pro nás taky tak dobrý,“ věří Zdeněk Pohlreich. Topinka z grilu s česnekem, rajčetem a španělskou šunkou je tak prostá, že o to více dá vyniknout chuti vybrané šunky.