Kamna na chalupu: vyberte typ, který se rychle zahřeje a vyhrajte vysavač

Existují dva druhy vytápění: akumulační a konvekční. Akumulační je ideální do objektů, kde se trvale bydlí. Naopak tam, kde se předpokládají jen občasné návštěvy, je ideální volit konvekční vytápění. To je typický příklad chalupy, na kterou se jezdí až do pozdního podzimu, dokud nenadejde čas k definitivnímu zazimování.

Konvekční způsob vytápění spočívá v tom, že potřebujete dvouplášťová plechová kamna, která se rychle zahřejí. Přirozená cirkulace vzduchu u nich funguje tak, že nasají studený vzduch od podlahy, ohřejí ho mezi plášti a horem vypustí do místnosti.

Konvekce se postará o rozvod tepla po místnosti, keramika nebo kámen (nejčastěji mastek) po obvodu pláště o akumulaci. Vychládání kamen se pak o něco zpomalí. Na akumulaci ale příliš nespoléhejte. V praxi jde spíš o vzhled než o skutečnou funkčnost nesrovnatelnou se „pravými“ kachlovými kamny.

Na chalupě se však vyplatí spojit funkci topení s možností vaření. Často tak u chalupářů vítězí kombinace jako krbová kamna a k tomu sporák na vaření. A u menších objektů, do kterých spadají i chaty, si vystačíte i se samotným sporákem. Ty mohou mít výkon až kolem deseti kilowattů, takže jejich roztopením zabijete „dvě mouchy jednou ranou“. Podobná kamna mívají schopnost vytopit až 200 m³ prostoru.

Navíc se vyrábějí i litinové sporáky, jejich roztopení sice chvilku zabere, ale při vaření zároveň vytopíte celou místnost. Litina bude rovnoměrně sálat ještě nějaký čas po vyhasnutí ohně.

Takový sporák na pevná paliva vybírejte nejen podle plochy a objemu prostoru, ale i podle toho, jakým palivem budete topit. Některá kamna jsou určená jen pro dřevo a dřevěné brikety, v některých můžete topit i hnědým uhlím.



Co se týká designu, je dnes na výběr velká škála vzhledu. Od „babičkovského“ bíle smaltovaného plechu přes slonovou kost a bordó až po kamnářský plech, který vzhledově připomíná litinu. Při výběru volte také správné vyústění odkouření tak, aby odpovídalo poloze vašeho komína – pravé nebo levé zadní. Některá kamna mají odkouření shora. Většina kamen mívá průměr odkouření 1 000 nebo 1 200 mm.

S takovými kamny si užijete „komfortu“, který využívaly naše babičky. Netrápily se nastavování přepínačů intenzity ohřevu jako u městských elektrických nebo plynových sporáků, ale vychytaly si, ve kterém místě litinového tálu kamna sálala nejvíc a kde naopak mohly jen pozvolna táhnout vývar.