V roce 2035 půjde díky třídění na skládky jen deset procent odpadků

Skládkování komunálního odpadu by mělo být podle plánu do roku 2035 omezeno na minimum. Zatímco nyní v České republice končí téměř polovina komunálního odpadu na skládkách, do roku 2035 to bude moci být jen 10 procent.



Česká republika má rozvinutý systém třídění a recyklace obalových odpadů, který dosahuje celoevropsky špičkových výsledků. Zejména plasty, sklo a papír třídíme dobře.

Slouží k tomu přes 353 tisíc barevných kontejnerů a nádob na tříděný odpad, jež jsou provozovány v systému EKO-KOM. Pravidelně je využívají 3 ze 4 obyvatel země.



Lidé to k třídicím hnízdům mají v průměru 92 metrů, což zvládnou za dvě minuty chůze. V tomto jsme v rámci celé Evropy na špici. Jenže co se odpadu týká, pravidla na „starém kontinentu“ budou stále přísnější.

Češi versus odpadky 47 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů vytřídí průměrně každý obyvatel Česka za jeden rok.



1 mil. korun přibližně stojí úklid Prahy po silvestrovské noci. Do čištění se zapojí asi 130 lidí, 10 vozů a odveze se kolem 50 tun odpadu.



79 % v Česku vytříděných obalů se znovu využije, drtivá většina k recyklaci. Tohoto čísla se mělo dosáhnout až v roce 2020, takže Češi jsou „nad plánem“.



45 % komunálního odpadu v Česku končí na skládkách. Do roku 2035 chce Česko skladovat jen 10 procent komunálu.



34,5 mil. tun celkového odpadu se loni vyprodukovalo v Česku. Většina z toho je odpad průmyslový. Ovšem Portugalsko, které má přibližně stejný počet obyvatel jako Česko, je na polovičních číslech. Naopak děsivá čísla vykazuje sedmimilionové Bulharsko, které v roce 2014 hlásilo celkem 180 milionů tun odpadu.



92 metrů je průměrná docházková vzdálenost Čechů ke kontejnerům na tříděný odpad.



V současné době se například připravuje zákaz jednorázových plastů, které třeba ve Finsku už nahradily obaly vyráběné z pilin, a mnohé firmy v Česku od jednorázových plastů postupně ustupují také.

Nebo další opatření. Se sílícím tlakem evropských odpadových směrnic se konkrétně Česká republika má připravit na další růst recyklace obalových odpadů, v čemž je ovšem Česko už nyní na evropské špici.

Týkat se to bude například nápojových PET lahví. Do budoucna bude nutné zajistit jejich vyšší sběr, zpět do výroby se bude muset dostat celých 90 procent prodaných „petek“.

„Dnes Česko dosahuje 82 procent třídění nápojových PET obalů, takže ke splnění cíle je potřeba míru třídění zvýšit o dalších osm procent,“ říká mluvčí společnosti EKO-KOM Lucie Müllerová.

Brusel také tlačí na růst recyklace komunálního odpadu a odklon od skládkování. Dnes podle ministerstva životního prostředí končí na skládkách 45 procent komunálního odpadu, do roku 2035 to má být pouze 10 procent.