Příběh tygra aneb utrpení pruhovaného samotáře

Do klece k tygrovi vlezl drezér Ivan Ringel poprvé v 15 letech. „Splnil se mi dětský sen. Když jsem o něm kdysi říkal učiteli ve škole, tak mi odpověděl, že mám jít dělat do kravína, tam jsou prý taky zvířata. Já se ale zabejčil: Hochu, já ti ukážu.“

A u tygrů jste opravdu skončil. Jakou historkou byste je popsal?

Měl jsem v drezúře Amura. Byl suprovej. Akorát měl vždycky jednou za měsíc náladu. Já dával šelmám volno a on procházel od jedné ke druhé, všechny profackoval. To aby ukázal, že on je tady šéf. Jednou běželi tunelem, před ním lev, Amur ho předhonil, udělal chňap, zakousnul ho a utíkal pryč. Ke mně se ovšem choval bezvadně. Kdyby chtěl, tak mě udělá. Jako jedinej na světě jsem ho při představeních dával na lopatky. To je jeho obranné postavení, žádné zvíře vás takhle nepustí. Jemu kdyby se zachtělo, tak mě zadníma nohama celého otevře. Nikdy to tak nedopadlo.

Je dobré narodit se jako tygr?

V poslední době moc ne. Oni si užijí své už při výchově. Zažil jsem případ, kdy mládě spadlo do bazénu a matka ho nešla vytáhnout. Seděla a dívala se, jak sis amo poradí: Teď se ukaž, frajere. Klidně by to nechala dojít až do extrému. Pokud si zvíře nepomůže, pak zkrátka nemá v přírodě co dělat. Příroda je, pane, dokonalá. Co je proti ní člověk?

Schválně – co?

Proti zvířatům jsme hovádka. Vždyť americký šváb má 800 smyslů, slon cítí vodu na 500 kiláků! My se budeme opalovat na pláži, ale zvířata jsou už dva dny pryč, protože přijde tsunami. Musel jsem se smát, když naši politici tvrdili, že zvíře je věc. Mám nahrané, co udělal jeden hroch v Africe. Krokodýl tam čapnul antilopu, táhnul ji do vody. Vtom přiběhnul hroch, krokodýla vyrychtoval, zuboženou antilopu vzal do huby, poponesl ji deset metrů stranou a zvedal ji, aby vstala. Pomáhal jí na nohy. Teď mi, pane, řekněte, kde se to v něm bere? Z toho vám jde až mráz po zádech.