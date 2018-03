OBRAZEM: Z koťat ohrožených tygrů rostou v Troji zdravě drsné šelmy

Zahradní sekačky z toho, co dům dal, motorovou pilu s motorem z motocyklu a další unikáty vyrobené většinou v průběhu...

PORADNA: Proč nevstupovat na zmrzlý trávník. Jaké mohou být následky?

Říká se, ze by se v mrazu nemělo šlapat na trávu. Proč a co to může způsobit, ptá se čtenářka Jana.