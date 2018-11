Učí psy vyčmuchat slonovinu i luskouny, pomáhá chránit zvířata v Kongu

Hana Böhme, zkušená psovodka z Nového Boru, v Kongu momentálně pomáhá na dvou místech. Pomáhala vycvičit psy pro Národní park Odzala - Kokoua, kde dnes především díky ní stojí na stráži už tři belgičtí ovčáci. Shon a nově i dva potomci jeho a legendární feny Camy: Doli a Titan.

„Doli a Titan byli poprvé v terénu a musím před nimi a jejich psovody smeknout, tato štěňátka po Camě jsou úžasná. Co tam na místě musejí zvládat, to si nikdo neumí představit. To se musí vidět na vlastní oči,“ popisuje nadšeně Hanka, která do Konga jezdí na vlastní náklady ve volném čase. Jednoduše proto, že pomáhat chránit divoká zvířata v jejich přirozeném prostředí cítí jako povinnost vůči našim dětem a příštím generacím.

Druhou skupinu psů pomáhajících díky Haně Böhme strážcům konžských pralesů byste našli v Rehabilitačním šimpanzím centru Tchimpounga, založeném britskou primatoložkou Jane Goodallovou. Starají se tu většinou o šimpanze zabavené pašerákům a pytlákům a snaží se je vracet zpět do divočiny, jakmile se dají dohromady. Tam jsou na stráži Holy, Pluto a Rick.

V TchimpoungaI se Hana i tentokrát setkala s šimpanzími sirotky, kterým pytláci zabili rodiče, a považuje za štěstí, že v Odzale potkala i slony. To jsou pro ni důvody, proč má smysl boj za ochranu africké přírody přímo v Africe.

Kongo si zaslouží dalšího psa, bude pomáhat přímo na letišti

Za Hankou Böhme je v tomto směru spousta práce, přitom má jasno, jak pomoc Kongu dále rozvíjet. Vidí totiž přímo na místě, že u místních padá na úrodnou půdu. Proto také doma v Novém Boru už řadu měsíců připravuje dalšího psa, který by měl pomáhat celníkům na letišti v Brazzavile.

Na snímku vlevo je Titan, potomek legendární fenky Camy při tréninku v Kongu, kde se narodil; hledá schovanou luskouní šupinu. Umí najít i slonovinu, nebo mrtvá i živá zvířata. S pachovými konzervami potřebnými pro výcvik Hance pomáhá především Zoo Liberec. Na druhém snímku je Hana Böhme s právě trénovaným Odzalou a dále Odzala při tréninku v českém Novém Boru, intenzivně se připravuje na kariéru v Kongu.

„Je to Odzala de Alphaville Bohemia, opět plemene belgický ovčák neboli malinoa. Odzala je ostřejší povahy, takže to bude pes maximálně dvou psovodů. Jeho úkolem bude hledat na letišti v zavazadlech slonovinu či luskouní šupiny,“ má jasno, kde bude jeho místo.

Finančně přijde příprava takového psa na 250 tisíc korun, dalších 50 tisíc spolkne jeho letenka do Konga. Proto také Hanka požádala o pomoc na HitHitu, kde může její projekt Malina pro slona kdokoliv podpořit.

Navíc je v Kongu velmi nákladné i kvalitní krmení pro psy, kteří potřebují být neustále ve špičkové kondici. Naštěstí tam nejmenovaná francouzská značka vozí své prémiové krmení a české zastoupení výrobce krmení pro psy v Kongu pomáhá financovat: 15kg pytel tam totiž přijde na tři tisíce korun.

Konžané jsou úžasní lidé, není důvod bát se pomáhat

Hana Böhme svým odhodláním dokáže k pomoci strhnout i další. Proto za ní také tentokrát do Konga přijely dvě posily: další zkušená psovodka Milena Bečková a herečka Veronika Čermák Macková.

Veronika Čermák Macková s Titanem, který právě začal s kariérou „čuchacího“ psa.

Ta o projektu neměla ještě nedávno ani tušení, jenže letos na jaře jí Hanka začala pomáhat s tréninkem štěněte. Slovo dalo slovo a v říjnu už za ní Veronika mířila do Konga, přestože ji od cesty zrazovalo vystrašené okolí. „Naštěstí jsem si nenechala strach vnutit, takže mohu konstatovat, že tamní realita se neslučuje s představami, jaké si u nás o Kongu vytváříme.

„Stručně: není to tak hrozné, jak si ostatní malují,“ konstatovala po návratu. „Ve městě si třeba večer vyzkoušíte africké tance na místní diskotéce a pak zažijete cestu autobusem do džungle, která má trvat 11 hodin, ale trvá dvakrát tak dlouho. A pak fascinující noční návštěvu slona pod okny i svobodu bez signálu, takže i bez problémů každodenního života,“ popisuje.

Na místě ji podle vlastních slov vlastně nic nijak zvlášť nešokovalo, spíš si jen uvědomila řadu věcí. „Pochopíte, jak velká může být lidská hamižnost, proradnost a bezohlednost a jak se u nás přes všechny problémy máme krásně. Konžané, které jsem měla možnost potkat, jsou vstřícní a milí. Snaží se žít nejlépe, jak jen to jde, z toho, co jim život nabízí. Jen jsou chudí a neinformovaní, v tom vidím kámen úrazu,“ říká s tím, že jí teď přijde naše země v některých věcech civilizovaná až moc.

Afrika a řada dalších ohrožených přírodních lokalit leží sice daleko, ale planetu máme všichni dohromady jen jednu. Proto má každá pomoc podle ní smysl. „Buďme šťastní za lidi, jako je Hanka, kteří si nechtějí nechat vzít ten zbytek úžasných zvířat, která jsme už téměř vyhubili. Viděla jsem, že její práce není zbytečná, a s nástupem dalších psů bude víc a víc znát,“ je přesvědčena Veronika, která byla přímo u akcí psovodů se psy a se strážci rezervací.

Hlídky, u kterých byla Veronika Čermák Macková, většinou odhalily a zabavily bushmeat.

„Psi se snaží, jak jen mohou. S nadšením se s psovody vrhali do aut či autobusů, aby našli pašované zboží. Odhalili většinou mrtvá zvířata, tedy tzv. bushmeat - většinou malé antilopy, opice či kaloně. Ale i živé želvy, které se podařilo zachránit. A mě jenom štvalo, že neumím dobře francouzsky, abych se mohla do pašeráků pustit,“ konstatuje. Pro začátek dostatečný důvod začít se opět věnovat francouzštině.