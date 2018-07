Jak připravit trávník na dovolenou: najměte brigádníka a sledujte předpověď

V první řadě si v rámci možností zjistěte, jaké bude ve vaší lokalitě počasí. Většina hydrometeorologických modelů vydává předpověď až na deset dnů. Samozřejmě – čím delší doba, tím menší přesnost, ale trendy většinou souhlasí.

Od toho se odvíjí i péče, kterou bude váš trávník potřebovat. Jestli se předpokládá, že bude srážkový úhrn normální, můžete zůstat naprosto v klidu. Pokud se očekávají tropická parna bez srážek, měli byste tomu přizpůsobit způsob zavlažování.

Před odjezdem zavlažit do zásoby

Většina lidí automatické zavlažování na zahradě nemá, ale je možné nadávkovat před odjezdem trávníku větší dávku vody do zásoby. Jde o to, aby se vody dostala až do hloubky 15 až 20 centimetrů. Pak kořeny i v době sucha budou mít odkud čerpat. Ideálně tuto dávku „naočkujte“ minimálně dvakrát až třikrát během posledního týdne před odjezdem na dovolenou.

Jednodušší to mají ti, kteří používají automatické zavlažování. Pak podle dlouhodobé předpovědi mohou jen přizpůsobit režim zalévání.

Pokud se očekávají standardní teploty, klidně zavlažování necháte na obvyklých hodnotách. Při příchodu veder zvyšte zavlažování tak, aby ranní postřik probíhal třikrát týdně s dávkou 15 až 20 litrů vody na čtvereční metr trávníku.

Odborníci radí, aby se asi minutová závlaha odehrávala i během dne. Trávník osvěží a zůstane mu svěží zelený vzhled i během tropických veder.

Když nemáte automatické zavlažování

„Někdo doporučuje nechat před dlouhou nepřítomností v horkém počasí porost delší, aby zastínil zem a neodpařovalo se tolik vody, ale když se pak vrátíte, tráva bude suchá a žlutá. Takže to problém stejně nevyřeší,“ popisuje Tomáš Boukal, expert na trávníky ze společnosti Fast, která prodává zahradní techniku značky Fieldmann.

Podle něj trávník udrží jen stálá péče, nic jiného nezbývá. Problém je v tom, že si samozřejmě nelze ze dne na den zařídit vestavěnou automatickou závlahu, nemluvě o dost velké investici.

„Pokud má někdo menší pozemek a nejlépe pravidelného, čtvercového nebo obdélníkového tvaru, lze to vyřešit několika metry zahradní hadice a postřikovači, které se rozestaví tak, aby co nejlépe pokryly zatravněnou plochu, případně i záhony se zeleninou,“ popisuje.

K takové závlaze v ceně několika stokorun lze připojit i zavlažovací automat. Přitom pro nouzovou potřebu postačí i jednoduché zavlažovací hodiny, které koupíte pod tři stovky. Chytřejší automat i s fotosenzorem pouštějícím vodu při východu nebo západu slunce nebo s týdenním programem stojí tisíc korun.

Přemluvte souseda, pomůže i brigádník

Úplně nesnazší je mít pracovní sílu. Někdy pomůže někdo z příbuzných nebo soused. V době prázdnin by nemělo být tak obtížné sehnat i brigádníka či studenta, který si rád přivydělá pár stokorun ke kapesnému. Ten zahradu dvakrát až třikrát týdně poseče, postará se i o závlahu.

Má to ten efekt, že až se vrátíte, nebudete se muset trápit s přerostlou trávou. Jen brigádníkovi připomeňte, aby v horkách sekal hned ráno nebo dopoledne, dokud je tráva ještě silná. Přes den pak výrazně slábne a seč večer by jednotlivá stébla spíše žvýkala, než sekala, což trávníku neprospívá.