Jen ocet, slupky z citronů a panák vodky a vyrobíte univerzální čistič

„Výrobní cena 10 Kč, výroba 10 minut, funkčnost 100 %. Chci vám ukázat můj prověřený recept, jak jej vyrábím. Lépe řečeno, jak jej namíchám a nechám pracovat přírodu za mě,“ popisuje na svém blogu Žijememinimalismem.cz.

Jedinou nevýhodou tohoto receptu je čas. „Přírodu musíme nechat pracovat tři měsíce. Tudíž čím dříve ho namícháte, tím dříve ho vyzkoušíte,“ říká blogerka a pokračuje svým návodem.

Nač takový čistič

Vlastnosti octa, citronu, alkoholu a tea tree působí jako čisticí kombo. Desinfikuje, odstraňuje mastnotu i vodní kámen a je antibakteriální. Zároveň netoxické a ekologické. Jeho univerzálností rozhodně zabijete více much jednou ranou.

Budete potřebovat běžný kvasný 8% ocet



slupky ze dvou vymačkaných citronů



esenciální olej tea tree



vysokoprocentní alkohol



větší uzavíratelnou sklenici



rozprašovač s pumpičkou na hotový čistič



Čistič používám k mytí nejrůznějších nánosů zašlé špíny ve dřezu, sprchovém koutě, na kovové desce sporáku, na dlaždicích v kuchyni. Funguje také na vodovodní baterie na čištění usazenin z vodního kamene.

Čistič nastříkejte a nechte chvilku působit, než zasáhnete houbičkou, kartáčkem nebo hadrem.

Dá se s ním mýt i zrcadlo, kdy v poslední fázi dočistím zrcadlo papírovou utěrkou. Nenahraditelný je pro maminky skladující použité látkové pleny v kýblu. Prázdný použitý kýbl vystříkám čističem, chvíli počkám a domyju kartáčkem s teplou vodou.

Krok první: nakládám

Do sklenice naliju zhruba do poloviny ocet. Do octa vložím na kousky nakrájenou citronovou slupku (odpad po vymačkání šťávy).

Slupka časem docela nabobtná, tak nedávejte citronu příliš. Slupka má být stále potopená.



Do větší sklenice dejte slupku z maximálně dvou středně velkých citronů. Slupku můžete vkládat postupně během prvních dvou týdnů vždycky, když si vymačkáte další citron.

Sklenici uzavřu a dám do temna, třeba pod dřez. Poznačím si štítkem na sklenici datum, kdy jsem čistič založila.

Krok druhý: čekám

Když si vzpomenu, zhruba jednou týdně ocet se slupkami jemně promíchám točivým pohybem. Slupky se tak budou lépe macerovat a aroma se rovnoměrněji rozšíří do octa. Citrony postupem času překryjí silný pach octa.

Za tři měsíce je čistič hotový a krásně voní po citronech. Pokud nevydržíte tak dlouho, můžete maceraci ukončit už po dvou měsících. Čistič bude více octový, ale funkční.

Krok třetí: sliju

Hotový ocet přecedím přes jemné sítko (nebo plátýnko). Slupky vyhodím. Přiliju zhruba malého panáka vysokoprocentního alkoholu (slivovice, vodky, rumu) a nakapu 10 kapek éterického oleje tea tree. Zamíchám a naliju do rozprašovače.

Dále skladuji v běžné úklidové skříňce do vypotřebování. Zatím se mi nikdy nestalo, že by čistič zplesnivěl nebo se jinak znehodnotil. Suroviny v něm ho konzervují.

Následně založím další dávku čističe. Jedna várka mi vydrží zhruba na čtvrt roku. Jeden čistič používám a druhý si kontinuálně připravuji pod dřezem.