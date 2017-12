Uruguayský cimarron je oddaný hlídač a milovník rodiny

Původ tohoto jihoamerického plemene je dost sporný. Je zřejmé, že cimarron pochází ze psů, jež byli dovlečeni španělskými a portugalskými kolonizátory a přirozeně se formoval do dnešní podoby. Během jeho vývoje se uplatňoval přírodní výběr, což znamená, že přežili vždy jen ti nejsilnější, nejchytřejší a nejzdatnější.

Jelikož se původním i dovezeným psům v Uruguayi velmi dařilo, měli dostatek potravy a žádné přirozené nepřátele, začaly se jejich počty nekontrolovatelně zvyšovat. To zapříčinilo, že psi začali lovit hospodářská zvířata a škodit tak lidským obyvatelům.

Mnoho psů také zdivočelo, a nebyli tedy nebezpeční pouze dobytku, ale i lidem. Došlo to až do takových extrémů, že se na přelomu 18. a 19. století začali tito zdivočelí psi vybíjet ve velkém. Že bylo v Uruguayi psů jako mravenců, dokládá i zpráva jezuitského otce Gervasoniho z roku 1730, v níž stojí, že v žádné jiné zemi nikdy neviděl takové množství psů.

Domorodí farmáři se však rozhodli využít hlídací a honácké vlastnosti tohoto plemene, a tak se z divokých psů začali stávat univerzální psi nejen k farmám, ale i pro lov. Historie cimarrona jakožto národního plemene se však začíná utvářet až v roce 1938, kdy byl založen uruguayský kynologický klub.

Pes na míru

Mezi kvalitní a zodpovědné chovatele cimarronů v Evropě patří paní Gabriella Hurtos, Maďarka pocházející ze Slovenska. Svoje první cimarrony získala v roce 2014, dvě fenky z Maďarska a fenu a psa, jež importovala přímo z Uruguaye.

Zajímavosti V současné době se v Česku vyskytuje do deseti jedinců uruguayských cimarronů. První cimarron k nám byl importován v roce 2009, byly zde odchovány dva vrhy. V současné době zde není žádná aktivní chovatelská stanice tohoto plemene.



Slovo „cimarron“ znamená divoce žijící – ať už se jedná o zvíře, či rostlinu.



Uruguayský hrdina Don José Artigas (18. - 19.století) pronesl větu, která se stala velmi známou a takřka legendární ve světě cimarronů: „Kdyby mě opustili vojáci, budu bojovat s cimarrony.“



„Chtěla jsem psa s vynikajícím zdravím, které není zničené v důsledku přešlechtění či blízké příbuzenské plemenitby. Zhruba dva roky jsem hledala inteligentní pracovní plemeno, jež je všestranné, dokáže skvěle uhlídat svoje teritorium, ubránit svoji rodinu a samostatně instinktivně vyhodnotit situaci a správně konat. Toto všechno splňoval uruguayský cimarron,“ říká chovatelka.

Uruguayský cimarron je přirozeně inteligentní a velice rychle se učí. Vše podtrhuje jeho obrovská chuť pracovat. „S oběma mými fenami jsem od věku osmi týdnů začala pracovat. Trénovala jsem je podle zkušebního řádu IPO1 na poslušnost, stopování a později i obranu. Dodnes samy přijdou okamžitě k noze a s hlavou nahoru pochodují těsně vedle mě, aby daly najevo, že chtějí pracovat. Jsou neúnavné,“ sděluje pyšně chovatelka.

Univerzální pracant aneb pes pro každou „špatnost“

Cimarron bez problému zvládá práci s dobytkem, zejména se skotem, avšak není to ryze pastevecký pes, ale spíše honácký. V zemi původu jsou tito psi vedeni u policie a armády, bývají také hojně využíváni jako psi lovečtí, zejména na lov divočáků.

Uruguayský cimarron Původ plemene: Uruguay Účel plemene: Pastevecký a honácký pes, lovecký pes, hlídač, společník Další názvy: Cimarrón Uruguayo Uznání: FCI skupina 2 Velikost: Psi 58-61 cm, feny 55-58 cm. U obou pohlaví tolerance ± 2 cm Hmotnost: Psi 38-45 kg, feny 33-40 kg Průměrný věk: 11 až 14 let Pořizovací cena: V Evropě: 800-1500 euro.Import z Uruguaye (velmi složitý a dlouhý proces): 2000-3000 eur

Je to také vynikající a spolehlivý hlídač, jenž nekompromisně chrání pozemek a také svoji rodinu, které je oddaný až za hrob. Je vhodný na všemožné psí sporty i poslušnost. „Ze psích sportů bych vypíchla obedienci, bikejoring, canicross, agility a stopování. V Evropě pracuje několik jedinců jako záchranářští psi při vyhledávání lidí v sutinách zřícených budov,“ popisuje Hurtosová.

Na své si přijdou i lenoši

Pokud si však myslíte, že každý cimarron musí být nějak aktivně zaměstnán, tak se mýlíte. Cimarrona si totiž může pořídit i naprostý lenoch.

V domovině mají uši jako puma Uruguayský cimarron je středně velký nasvalený pes silné kostry. V zemi původu se uši cimarrona kupírují do zaobleného tvaru, stejného, jaký má puma. Ve většině států Evropy je kupírování zakázáno, tudíž s kupírací se setkáte výhradně u importovaných jedinců. U tohoto plemene je standardem povoleno žíhané a plavé zbarvení včetně modrožíhané a isabela (modroplavá) s maskou nebo bez.



„Ve vrhu se vždy vyskytují štěňátka s různou mírou aktivity. Do každé rodiny proto vybírám štěně podle toho, co s pejskem chtějí dělat a jestli s ním vůbec něco chtějí dělat. Nikdy bych nedala hyperaktivního pejska starší paní, provokatéra do rodiny s jinými psy nebo jedince, který nemá rád hlazení, do rodiny s dětmi,“ vysvětluje chovatelka.

Co se týče chování cimarrona k jiným zvířatům, nemá s nimi žádný problém a jejich soužití je bezproblémové. „Několik našich štěňat žije v domácnosti s jinými psy, kočkami, poníky a nemají žádné problémy.“

K malým psům jsou opatrní a uvědomují si svoji velikost. „Cimarroni jsou k menším velmi pozorní a ohleduplní. Máme doma foxteriéra, který měl autonehodu. Moje první dvě fenky s ním vyrůstaly a naučily se, jak si s ním mají hrát, jak se vedle něj pohybovat (aby ho ve velké rychlosti nesrazily), aby mu neublížily,“ vypráví chovatelka.

Citlivý společník pro děti

Cimarroni jsou rodinní psi a zvláště k dětem mají ochranářské sklony a jsou k nim velmi citliví. „Štěňata, jež jsem umístila do rodin s dětmi si jich nemůžou vynachválit. K dětem jsou tak opatrní, až je to úžasné při představě, že jsou to sama ještě pouhá štěňata,“ podotýká s hrdostí Gabriella Hurtos. Naopak k cizím lidem cimarroni chovají přirozenou nedůvěřivost.

Podle chovatelky by se povaha uruguayských cimarronů dala zaobalit velmi jednoduše. Podle ní je to totiž ten nejlepší pes, jakého kdy potkala.

„Když jsem si domů přinesla svoje první dvě fenky, došla jsem k závěru, že lidé, kteří tvrdí, že láska se za peníze koupit nedá, se hluboce mýlí. Jsem toho názoru, že nejlepší způsob, jak si koupit bezmeznou lásku, nesmírnou oddanost, permanentní pocit štěstí a radost ze života, je koupit si cimarrona. Jsou to nesmírně dobrosrdeční psi a klauni, kteří se snaží můj den maximálně zpříjemnit. Cimarroni zkrátka vždy hledají způsob, jak člověku pomoci,“ vypočítává.

Od přírody zdravý a odolný

Uruguayský cimarron je přirozeně zdravé a odolné plemeno nezničené moderním chovem. Jedinci zařazení do chovu musí mít zadní končetiny vyšetřené na dysplazii kyčelního kloubu.

Toto onemocnění se u cimarrona, tak jako u všech velkých plemen, vyskytuje, avšak ne ve velké míře. Je vhodné při výběru štěňátka zjistit výsledky tohoto vyšetření u jeho rodičů.

Paní Gabriella Hurtos dělá u svých chovných jedinců i další nepovinná vyšetření – na dysplazii loketních kloubů a také vyšetření páteře. Do chovu zařazuje pouze psy s vynikajícím zdravím.

Cimarron v bytě? Není problém

Uruguayský cimarron může být držen jak venku na zahradě, tak v bytě. Pokud chcete mít cimarrona venku po celý rok, je nutné, aby měl k dispozici zateplenou boudu. „Naši psi jsou celoročně venku, avšak feny se štěňátky a štěňátka mám uvnitř, takže jsou zvyklé na běžný ruch domácnosti. Mnoho cimarronů je chovaných v bytě a jsou spokojení,“ tvrdí chovatelka.

Péče o srst není u cimarrona nikterak náročná a vyžaduje minimální pozornost. Na slunci jsou za 15 minut suší, lze je také dobře osušit ručníkem.