Šroubováky, vrtačka nebo svěrák. Nejlepší dárky pro kutily

1. Ucelené sety nářadí

Každý není rodilým kutilem. Drtivá většina lidí jen občas potřebuje něco dotáhnout, přišroubovat, zacvaknout nebo přeštípnout. Pro takové uživatele nemá cenu kupovat profesionální nářadí, spíš potřebují nějakou hobby sadu, která poslouží v širokém spektru úkonů.

Podobný set se může hodit i mladým párům, které si pořizují první společné bydlení a ani jeden nemá vlastní nářadí. Někdo ty skříně a postele musí sešroubovat. Článek o tom, jaké první nářadí si pořídit do domácnosti, čtěte zde.

2. Málo šroubováků

Problémem velkých sad v kufřících je, že neobsahují dost šroubováků. Výrobci nabídnou jeden plochý a jeden křížový. Nahrazují to sadou s bity (oříšky), které jsou možná levnější, ale často je nelze strčit do úzkých dlouhých otvorů.

Když si vezmete jen spektrum vrutů pro křížový šroubovák, pro nejobvyklejší rozměry jsou potřeba minimálně tři velikosti. Stejně to platí i pro ploché šroubováky. Při montování vodiče do „čokolády“ budete potřebovat úzký šroubovák, na utažení nábytkového kování zase širší se silnější hlavou.

Když už dáváte přednost bitům, přečtěte si, jak je vybírat, aby byly kvalitní.

3. Kleště

Úplným základem jsou univerzální kleště zvané kombinačky. V základní sadě nářadí by neměly chybět i štípací kleště vhodné pro elektrikářské práce a kleště s dlouhými čelistmi a oblým profilem. Díky němu můžete například před instalací zásuvky přívodní vodič stočit do očka.

Občas je třeba povolit i šrouby o větším průměru. Pro tento případ se hodí kleště s posuvným kloubem, takzvané sikovky. Třeba když potřebujete povolit sifon pod umyvadlem v koupelně. Anebo přidržet matku, abyste vyšroubovali šroub.

4. Gola a momentové klíče

Kdo není fanda do aut, asi by mohl ze své sady vynechat sadu gola klíčů. Ale rozhodně bude potřeba jednou za čas použít běžné nástrčné klíče. Minimálně v situaci, když budete muset z auta vyndat baterku k dobití.

Kdo si doma sám vyměňuje kola z letních na zimní, ocení momentový klíč, který zamezí přílišnému utáhnutí šroubů a tím i poškození litých kol. Nejjednodušší momentové klíče jsou mechanické, ale dají se koupit i takzvané prokluzové.

V okamžiku, kdy dosáhnete nastavené síly, začne prokluzovat, a je tedy vhodný pro absolutní začátečníky. Momentových klíčů jsou na trhu hromady, průvodce výběrem najdete zde.

5. Koupit dobrý metr je věda

Svinovací metry se prodávají v cenových relacích od dvacetikoruny po několik stokorun. Cena se odvíjí od přesnosti, odolnosti proti rozbití nebo komfortu práce.

Ten, kdo metr doma použije jedenkrát za rok, si vystačí s nejlevnějším svinovacím metrem. Pro pravidelnou práci na stavbě se vyplatí pohlídat si parametry, které by měl splňovat. Podrobnějšího průvodce nákupem svinovacího metru najdete zde.

6. Jaký vybrat svěrák

Neexistuje svěrák, který by mohl být festovní, pevný, ale zároveň malý, lehký a mobilní. Smiřte se s tím, že pro pořádnou práci budete potřebovat alespoň dva.

Každý zkušený majitel dílny potvrdí, že základem je velký svěrák. A pro drobné práce ten s upínáním na svorku, tedy přenosný a nejlépe otočný. Záleží na tom, co se chystáte kutit.

Základní rozhodování budete řešit mezi typy York a Kasper. První z nich má napevno k desce upevněnou zadní část a pohybuje se přední čelist, u konstrukce Kasper je tomu naopak.

Příznivci obou typů soupeří, který je lepší. Obecně se udává, že Kasper má vyšší tuhost konstrukce, nevýhodou bývá o něco vyšší cena. Na druhou stranu – u Yorků je možnost natáčet pracovní část. Jak vybrat správný svěrák čtěte zde.

7. Vrtačku do každé domácnosti

Zatímco svěrák, metr či šroubováky jsou drobnosti, které si vyberete v každém železářství, volba vrtačky potřebuje řádnější rozvahu. Podstatné je, jakým způsobem a k jakému účelu ji budete používat.

„Panelákový“ člověk ji nejvíce použije ke šroubování. Jen asi třetinu činností bude představovat samotné vrtání. Pro takovéto akce postačí malá akumulátorová vrtačka, klidně jen 10,8 V. Měla by však být vybavena přepínáním rychlostí – pomalejší pro šroubování, rychlejší pro vrtání.

Druhým přístrojem v domácnosti by měla být vrtačka do sítě. Kdo bydlí v panelovém domě, měl by koupit spíš vrtací kladivo, které dobře zajede do betonu, v cihlovém činžáku stačí příklepová vrtačka.

Dejte si však pozor na výběr vrtáků. Podle odborníků může za dřinu při vrtání víc špatný vrták než vrtačka samotná.