Vymysleli ochranu pro miliony krabů. Před kola aut přidělali radlice

Červený krab Gecarcoidea natalis je druh kraba, který je endemický na Vánočním ostrově a Kokosových ostrovech v Indickém oceánu. Po většinu roku žijí v lesích, každoročně však migrují na pobřeží, kde se rozmnožují. Načasování jejich migrace je spojeno s fázemi měsíce. Během této migrace opouštějí své nory a cestují na pobřeží, aby se spojili. To obvykle vyžaduje alespoň týden. Po páření se samečci vracejí do lesa, zatímco samičky zůstávají v norách ještě další dva týdny, aby nakladly vajíčka. Na konci inkubační doby opouštějí samice své doupě a uvolní svá vejce do oceánu, právě na přelomu přílivu. Samičky se pak vracejí do lesa, zatímco larvy krabů stráví další 3-4 týdny v moři, než se vrátí na souš jako mladí krabi. Zdroj: Wikipedia.org