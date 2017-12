Na klasické perníčky je už pozdě. Vyzkoušejte rumovou verzi

Recept pochází z dílny Martiny Kuciela, alias Cuketky, který nám povolil ho zveřejnit. Je východiskem pro všechny, kdo nestačili upéct klasické perníčky tak, aby se před Vánoci stačily uležet a změknout.

Budete potřebovat 230 g hladké mouky



140 g medu



60 g másla



2 vejce



2 lžičky perníkového koření



2 lžičky kakaa



3/4 lžičky prášku do pečiva

Na polevu a perníkový rum: 75 g moučkového cukru



tuzemák



hřebíček, badyán, skořice, anýz



vanilkový lusk (stačí použitý, bez zrníček)

Přesný poměr na koření do rumu není moc důležitý a bude vám stačit jen pár kousků koření. A samozřejmě platí, že místo klasického tuzemáku můžete kdykoliv sáhnout po něčem lepším.

Postup

1. Med a máslo dejte do misky a rozehřejte ve vodní lázni (nebo na velmi mírném plameni). Nechte chvilku vychladnout. Máslo s medem by nemělo být horké, zároveň ale musí zůstat tekuté.

2. Do misky dejte mouku. Přidejte perníkové koření, kakao, prdopeč a promíchejte. Přidejte vejce a zapracujte do mouky. Zalijte rozpuštěným máslem s medem a s pomocí vařečky nebo lžíce důkladně promíchejte. Těsto bude hodně lepit a bude se vám zdát děsně řídké, tak se nelekněte. Zakryjte fólií a dejte alespoň na 45 minut do lednice.

3. Do rendlíku nalijte trochu rumu (stačí deci, pokud s ním nebudete mít další plány), přidejte koření a nakrájený vanilkový lusk. Přiveďte k varu. Odstavte, nechte vychladnout a všechno koření vyjměte. Troubu rozehřejte na 170 °C.

4. Těsto v lednici mezitím pěkně ztuhne a přestane lepit. Přendejte ho na pomoučený vál a krátce prohnětejte. S pomocí válečku rozválejte na plát asi půl centimetru silný. Pohlídejte si, ať se vám rozválený plát nepřilepí na vál (vykrojené tvary by se pak špatně přenášely na plech).

5. S pomocí vykrajovátek vykrojte jednotlivé perníčky, které opatrně přeneste na plech. Dejte do rozehřáté trouby a pečte 8 minut (pro větší perníčky klidně i 10 minut).

6. Do misky dejte moučkový cukr a za stálého míchání přidávejte perníkový rum po troškách. Poleva by se měla lesknout a zůstat pěkně hustá. Upečené perníčky nechte vychladnout. Namočte je (z lícové strany) do polevy, nechte ztuhnout a poté uschovejte do krabičky. Pokud totiž necháte perníčky volně, postupně zcela vyschnou a ztvrdnou.

Pět tipů pro lepší perníčky

1. Extra vláčné perníčky: Perníčky před uskladněním namočte na rubové straně do rumu. Nechte vsáknout a zavřete do vzduchotěsné krabičky. Tuhle fintu použijte i v momentě, kdy to přeženete s teplotou nebo délkou pečení.

2. Mandlové perníčky: Do těsta přidejte 50 g mletých mandlí. Perníčky pak sice nebudou tak pěkně hladké, zato jim mandle dodají vůni a vláčnost navíc.

3. Zázvorové perníčky: K perníkovému koření přidejte lžičku mletého zázvoru navíc. Tyhle perníčky pak budou pikantnější. Podobně funguje i přídavek pomerančové nebo citrónové kůry.

4. Slepované perníčky: Plát těsta vyválejte o fous tenčí. Hotové perníčky pak potáhněte polevou a slepujte marmeládou.

5. Poleva s jinovatkou: pokud perníčky namočíte do polevy ještě horké hned po upečení, tak cukrová poleva částečně krystalizuje a na okrajích vytvoří efekt jinovatky (viz titulní foto). Pěknou jednolitou a lesklou polevu získáte naopak namáčením perníčků už zcela vychladlých.

Původní recept byl publikován ve vánoční příloze webu Cuketka.cz.