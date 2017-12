Rybí polévka pro každého. Co rodina, to trochu jiný recept

Základem vánoční rybí polévky je cibulovo-zeleninová jíška. To znamená, že na másle osmahnete nadrobno nakrájenou směs kořenové zeleniny a cibule. Někdo ovšem zeleninu nekrájí, ale strouhá na hrubém struhadle. V této variantě pozor: strouhaná zelenina je velmi citlivá na přepalování, takže je lepší ji smažit na menším plameni.

Odlišnosti se najdou i při přípravě rybího vývaru. Klasické recepty počítají s tím, že se zvlášť uvaří rybí hlava a vnitřnosti v osolené vodě. Někteří kuchaři ho připravují jako rybí várku – k hlavě a případně odřezkům z ryby přidávají i zeleninu a divoké koření.



Kdo se pokouší kapra vyfiletovat, patrně se mu to nepovede tak dobře jako profesionálovi. To znamená, že když uvaří zbylý skelet ryby, zbude do něj dost masa na celý kastrol polévky. A pak se obejde i bez kapří hlavy. Tradice navíc velí vyndat rybě oči a žábry, aby nebyl vývar hořký, navíc tato operace není každému příjemná. I když například Matěj Kovář ze Sádek Lahovice tvrdí, že je to jen pověra a jeho rodiče i prarodiče to nedělali a nikdy se tím polévka nepokazila (celý rozhovor s rybářem Matějem Kovářem čtěte zde).

U ryb navíc neplatí pravidlo: čím déle se vaří, tím lépe. To možná platí u hovězího masa, ale rybímu vývaru stačí půl hodina, vnitřnostem dokonce čtvrt.

Rybí vývar je ideální připravit dřív, aby stačil trochu zchladnout tak, abyste zalévali jíšku ze zeleninového základu chladným vývarem. Při vaření platí základní pravidlo: horká jíška se musí zalévat studeným vývarem, aby se nevytvořily hrudky.

Podívejte se stručný návod na vánoční rybí polévku podle pana Cuketky.

Pak stačí jen polévku dochutit. V některých rodinách se používá troška česneku a špetka muškátového květu – s tím opatrně, je dost aromatický a ne každý ho má rád. K tomu samozřejmě sůl a pepř podle chuti.

Ke konci varu už jen stačí vložit do polévky kousky kapřího masa a pokrájených vnitřností a krátce provařit. Jsou ovšem domácnosti, pro které je tyčový mixér kamarád a trochu polévce pomohou do krémovité konzistence.

Při podávání se do talíře přidává troška nasekané hladkolisté petrželky a na stole by neměly chybět na másle upražené krutonky.