Pět nových varanovců: nejtajemnější plazi se rozmnožili v Zoo Praha

Po desítky let zůstával varanovec bornejský velice tajemný, jen málo odborníků mělo možnost ho spatřit ve volné přírodě a jeho způsob života byl záhadou. Není proto divu, že začal být nazýván „svatým grálem herpetologů“.

Teprve v roce 2013 získala první dva páry varanovců japonská iZoo. Její ředitel Tsuyoshi Shirawa začal průběžně publikovat všechny zoologické poznatky o tomto vzácném druhu a dovedl oba páry k odchovu prvních mláďat. Z Japonska pak do Zoo Praha přicestovalo v prosinci roku 2016 sedm jedinců, mezi nimi i matka nynějšího pražského mláděte.



„První pražské mládě varanovce bornejského se vylíhlo v neděli v pravé poledne, váží 4,1 gramu a měří 14 cm,“ uvedl kurátor chovu plazů Petr Velenský.

„Délka inkubace byla 84 dní a po celou dobu jsme museli udržet noční teplotu 26 °C a denní teplotu 28 °C, což v tomto létě nebylo vůbec snadné. Snůška by se měla dolíhnout v průběhu dvou dní, momentálně jsou další tři vejce naklubaná,“ doplnil kurátor.

Varanovec bornejský je endemický plaz žijící pouze na ostrově Borneo v oblastech malajského sultanátu Sarawak a v indonéských provinciích západního a severního Kalimantanu. Vzhledem ke kácení deštných lesů a pravděpodobně velmi omezenému rozšíření volně žijících varanovců bornejských je jejich budoucnost ve volné přírodě nejistá.

I to je důvod, proč se Zoo Praha rozhodla podílet se na vytvoření evropského chovného programu, který by dal v lidské péči vzniknout záchovné populaci těchto unikátních tvorů.

„Jako bychom získali miniaturní mláďata Godzilly. Řady silných kýlnatých šupin táhnoucí se po hřbetu jim dodávají zdání archaičnosti a nebezpečnosti. Ale také v jiných ohledech jsou to velmi zvláštní ‚ještěrky‘, i když s Godzillou se se svými pár decimetry srovnávat nemohou. Například postrádají ušní otvory, což se promítá i do jejich anglického jména. Aktivní jsou v noci a žijí zpola na souši, zpola ve vodě. Podobně to, myslím, měla i Godzilla,“ popisoval ředitel pražské zoo Miroslav Bobek na konci roku 2016 své dojmy z nových přírůstků zoologické zahrady.