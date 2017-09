VIDEO: Čerstvé, nebo zkažené? Triky, které vám pomohou při vaření vajec

Vzpomeňte, jak v prvních řadách pořadu Ano, šéfe! zkoušel kuchaře z obyčejné vaječné omelety Zdeněk Pohlreich. A ostatně i ve slavné kuchařce Umění francouzské kuchyně od Julie Childové je celá jedna velká kapitola věnovaná přípravě vajec (recenzi jsme psali zde).

Videoredakce se více zaměřila na to, jak zpracovat samotné vejce. Jak poznat, zda je čerstvé, jak oddělit žloutek od bílku nebo jak poznat, zda už je uvařené.

1. Jak poznat čerstvé

Pokud padne v misce s vodou na dno, je úplně čerstvé. Pokud se staví na špičku, je už uzrálé, ale je bez problémů použitelné. Jakmile plave, je čas být obezřetným. Co se děje s vejcem, když stárne, si přečtěte zde.

2. Jak poznat zkažené

Jakmile vejce plave, může, ale nemusí být zkažené. Proto je dobré ho otestovat. Když rozklepáváte více vajec, neházejte je bezmyšlenkovitě do misky k ostatním. Pokud by bylo zkažené, znehodnotili byste si tím i ostatní čerstvá.

Proto nožem vejce rozklepněte a nejdříve k němu čichněte a až pak přidejte k ostatním. Je dobré sledovat také barvu bílku: Jakmile je nazelenalý, načervenalý nebo v něm plavou černé nebo zelené skvrnky, raději ho nejezte.

3. Jak rychle oddělit žloutek od bílku

Kuchaři často používají vlastní ruce. Přes prsty vytvoří sítko, přes které nechají protéct bílek a zbylý žloutek dají do jiné mísy.

Videoredakce vyzkoušela, zda funguje trik známý ze sociálních sítí: vyklepli do mísy celé vejce a pak díky podtlaku v plastové láhvi do ní „vcucli“ žloutek. A pak jej zmáčknutím lahve zase vytlačili ven do jiné misky. Funguje naprosto spolehlivě.

4. Jak poznat, že je vejce natvrdo

Návodů, jak uvařit vejce natvrdo, je více. Někdo je vkládá do studené vody a od bodu varu počítá šest minut, někdo je vkládá až do vařící vody a nechává je tam osm až deset minut.

Každopádně rada od redakce našeho videa směřuje k tomu, že pokud zkusíte vejce naběračkou vyndat z vody ven a během pár sekund skořápka uschne, je v té správné konzistenci. Souvisí to s tím, že vnitřní teplota je taková, aby byla schopná ohřát i skořápku tak, že je za chvilku suchá. Jde o to, že když se doba vaření přetáhne, žloutky zezelenají a jsou nechutné.

5. Jak rychle oloupat vejce

To je nejnevděčnější úkol při práci s vejci, zvlášť když je jich víc. Kdo používá skutečně čerstvá vejce od vlastních slepic, nepomůže mu nic, ale my ostatní, ke kterým vejce putují obchodním řetězcem minimálně týden, bychom mohli vyzkoušet tento trik.

Zhruba do čtvrtiny naplňte sklenici vodou, vložte vejce, pak dlaní sklenici uzavřete a pořádně protřepte. Uvidíte, že skořápka popraská tak, že je pak hračkou vajíčko oloupat.

Jaké triky s vejci používáte vy? Podělte se s ostatními čtenáři v diskusi.