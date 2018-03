Martin Kuciel alias pan Cuketka otestoval spoustu různých způsobů a vybral ty, které bezvadně fungují a ještě navíc dávají úžasné barvy. Přitom si vystačíte jen se čtyřmi základními surovinami a počet odstínů, které dostanete, je téměř nekonečný.

Metodu barvení navíc upravil tak, aby nedocházelo k plýtvání potravinami, které na barvení použijete. Barvivo si totiž připravíte zvlášť, a pokud chcete, můžete uvařenou zeleninu (řepu nebo zelí) klidně použít dál. Původní článek, který jsme redakčně upravili, najdete na stránce Cuketkových receptů.

Pamatoval i na správně uvařená a chutná vajíčka, která budou bez problémů jedlá. Při studené metodě barvení si vejce uvaříte a zchladíte předem – nebudou pak gumová a se zeleným žloutkem.

A jako bonus pro vás má i pěkně sytou zelenou barvu. Ve většině návodů ji moc nenajdete, a když už, tak je to jen vybledlá zelená ze špenátu. Cuketka poradí hned dvě varianty, jak se k pořádné zelené propracovat.

Obecný postup

Vejce na barvení musí být bílá, suchá, čistá a odmaštěná. Před barvením je tedy vždy umyjte ve vodě s trochou saponátu. Osušte a nechte vyschnout. Hnědá vejce můžete nabarvit také, počítejte ale s o hodně tmavšími odstíny. Pro barvení zastudena vejce předem uvařte natvrdo (10 minut) a po uvaření ihned zchlaďte v ledové vodě.

Barvení zastudena – nejprve si připravte barvivo. Odměřte potřebné množství základní suroviny a vody. Povařte 15 až 30 minut. Poté sceďte a nechte úplně vychladnout. Barvivo dejte do sklenice, přidejte ocet a promíchejte. Opatrně vložte již uvařená a zchlazená vejce natvrdo a nechte nabarvit přes noc v lednici.

Barvení zatepla – také začněte s přípravou barviva. Povařte 20 až 30 minut a sceďte. Vraťte do hrnce a povařte spolu s vejci do požadované sytosti – ideálně ne déle než 10 minut. Vejce po uvaření ihned zchlaďte ve studené vodě.

Leštění vajec – hotová vajíčka můžete naleštit trochou oleje (nebo sádla). Pozor si dejte u světlých vajíček s jemnými pastelovými barvami, u těch po naleštění o jemný odstín přijdete.

Žlutá vejce

Krásně žlutá a svítivá vajíčka získáte s pomocí mleté kurkumy, kterou seženete v každém supermarketu. Kurkuma barví krásně sytě – stačí jen pohlídat dávkování a dobu barvení, abyste dosáhli požadované sytosti. Získáte ta nejkrásnější zlatá vajíčka.

Žlutá jde u kurkumy od úplně světloulinké až po téměř žlutooranžovou. Doporučuji při barvení počíhat na sytou a svítivě žlutou, která vypadá nejlépe.



Barvivo: 500 ml vody, 2 lžíce kurkumy a 2 lžíce octa

U kurkumy fungují dobře obě metody – zatepla i zastudena. Barvení zatepla je rychlejší a barva je i o fous rovnoměrnější.

Růžová vejce

Barvivo z červené řepy dává krásně zabarvená vejce, která jdou od světle růžové až po vínovou. Intenzitu barvy si můžete přesně určit podle délky barvení.

Barvivo: 500 ml vody, 400 g strouhané červené řepy a 2 lžíce octa

U řepy doporučuji barvit zastudena, ale půjde to samozřejmě i zatepla.

Oranžová a červená vejce

Barvení s pomocí slupek ze žluté cibule je jedno z nejznámějších. Cibulové slupky totiž barví naprosto spolehlivě a dávají pěkné syté barvy. Můžete si tady vybírat od jasně oranžové, přes červenou až k tmavé červenohnědé barvě.

Slupky z cibule dávají krásně hřejivé odstíny – svítivě oranžovou, ukázkovou červenou i tmavou červenohnědou barvu.



Barvivo: 500 ml vody, slupky z 10 žlutých cibulí a 2 lžíce octa

Pokud chcete dosáhnout jednolité a krásně syté barvy, doporučuji barvit zatepla. Barvení zastudena dává o fous živější barvy a vejce budou mít na povrchu i mírnou texturu.

Modrá vejce

Modrá vajíčka jdou úplně parádně a můžete vybírat ze spousty různých odstínů a sytostí. Barví se tentokrát červeným zelím a využíváme tady vlastnosti zelné šťávy, která mění barvu podle svého pH.

Čím je barvivo ze zelí kyselejší (ocet), tím jde barva víc do fialova. Čím je naopak barvivo více zásadité (jedlá soda), tím jde výsledná barva víc do modra (až do zelena). Okyselená šťáva barví silněji a dává sytější barvy. Barvivo s trochou sody barví slaběji, ale zase získáte krásně jemné pastelové tóny.

Sytost barvy určíte délkou barvení. První vejce zleva je barveno více zásaditou šťávou, druhé naopak víc kyselou. U třetího a čtvrtého vejce vidíte rozdíl v délce barvení – 3 hodiny vs. 12 hodin v nálevu.



Barvivo: 500 ml vody, 600 g nakrouhaného červeného zelí a buď 2 lžíce octa, nebo 2 lžičky jedlé sody

Modrá vejce doporučuji barvit metodou zastudena. Nejsilněji a nejlépe barví barvivo s přídavkem octa. Pokud si ale chcete vyzkoušet jiné odstíny, můžete do šťávy přidat i trochu jedlé sody nebo nechat šťávu jen tak.

Zelená vejce

V tradičních návodech na barvení obvykle najdete barvení špenátem nebo něčím podobným zeleným, výsledná barva je ale hodně slabá a vybledlá. Já jsem se zelenou trochu experimentoval a nakonec jsem z toho přeci jen nějaké pěkné barvy dostal.

U zelené máte dvě možnosti. U té první získáte pěkné tyrkysově zelené tóny, když modrá vejce (ze zelí) po nabarvení a zaschnutí krátce namočíte do roztoku s jedlou sodou.



Zelená vejce Barvení s kurkumou – nejprve si nabarvěte žlutá vejce v kurkumě a nechte zaschnout. Poté nabarvěte v zelné šťávě zastudena a znovu nechte zaschnout (nelekněte se tmavé zelenohnědé barvy). V 100 ml vody rozpusťte 2 lžičky jedlé sody, namočte vejce a nechte zaschnout. Barvení bez kurkumy – nabarvěte modrá vejce s pomocí zelené šťávy a nechte zaschnout. Poté ve 100 ml vody rozpusťte 2 lžičky jedlé sody, namočte vejce a nechte zaschnout.

Pokud chcete klasickou zelenou, je potřeba začít u vajíček nabarvených kurkumou. Ty pak ještě znovu nabarvit namodro a nakonec také vykoupat v sodě. Tahle barva je pracná a ne úplně předvídatelná. Ale pokud na zelené trváte a nechcete tam mít ty tóny domodra, tak to zabere.

První tři vejce zleva jsou nejprve nabarvená kurkumou. Poté jdou k nabarvení do šťávy ze zelí a nakonec ještě dostanou krátkou lázeň ve vodě s troškou jedlé sody. Dvě vejce napravo vznikla z modrých vajec, která prošla krátkým namočením ve vodě s jedlou sodou.

Tipy

Správná síla barviva – v rozpisech na barvivo uvádím základní dávku, která by vám měla dát spolehlivé barvivo. Musí být vždy o několik odstínů tmavší, než je požadovaná finální barva. Pokud je barvivo slabé, získáte jen jemné pastelové tóny.

Slabý odstín – pokud je výsledná barva příliš slabá, prodlužte délku barvení nebo si připravte silnější barvivo. Vejce nechte klidně zaschnout. Připravte silnější barvivo a dejte znovu barvit.

Jak odstranit kód na vajíčku? Kód na vejci snadno smyjete houbičkou namočenou v octu.