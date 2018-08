Sedmdesát vynikajících kuchařů se spojilo a sepsalo jedinečnou kuchařku

Na knížce se podíleli snad všichni, kdo v současné gastronomii Česka něco znamenají. Od nejmladších kuchařů jako například Patrik Bečvář přes zástupce střední generace jako Titus Eliáš nebo Marek Raditsch až po klasiky jako Jaroslav Sapík.



A nechybí jména ověnčená cenami z nejrůznějších závodů, protože hodně z nich je členy české mezinárodní reprezentace. A mají michelinské ocenění.

Úvodní slovo ke knížce napsal Marek Raditsch, který za všechny píše, že vaření je pro ně poselstvím a vášní. A suroviny k vaření přirovnává k benzinu do auta. Když budete dlouhodobě tankovat nekvalitní benzin, zadře se motor. Proto by touto knížkou rádi ukázali, jak lze z jednoduchých surovin vykouzlit atraktivní a chutné pokrmy. My ukážeme malou ochutnávku, na co se můžete těšit.

Pečený vepřový hřbet, jelítko, konfitované batáty a brambory, opečená karotka s cizrnou a pistáciemi, vinná omáčka

Pečený vepřový hřbet, jelítko, konfitované batáty a brambory, opečená karotka s cizrnou a pistáciemi

První recept pochází z pera Jana Horkého, který je 12 let členem Národního týmu AKC ČR, posledních osm let je jeho kapitánem.



Suroviny na 4 porce

500 g vepřové kotlety bez kosti



300 g brambor



300 g batátů



50 g karotky



50 g pistácií



50 g cizrny



400 ml červeného vína



200 g telecího demi glace



30 g povidel



jehněčí střívko



100 ml vepřové krve



200 g vepřového kolena



50 g vepřových jater



100 ml olivového oleje



5 g rozmarýnu



50 g šalotky



150 g másla



sůl, pepř



Postup



1. Vepřovou kotletu ochutíme solí a přidáme rozmarýn. Dáme do vakuovacího pytlíku a necháme ve vodní lázni při 62 °C hodinu. Po vyjmutí maso hned podáváme.

2. Brambory nakrájíme na pravidelné tvary a dáme je do horkého másla, dokud nebudou měkké.

3. Karotku nakrájíme a smícháme s pistáciemi, cizrnou a opečeme na másle.

4. Vepřové koleno rozvaříme do měkka spolu s játry. Vše semeleme a přidáme krev. Ochutíme solí a pepřem. Směs plníme do střívek a uvaříme. Před podáváním jelítka opečeme na oleji.

5. Na jemno nakrájenou šalotku opečeme na másle a přidáme víno. Svaříme a přidáme demi glace a povidla. Svaříme, procedíme a přidáme máslo a vytvoříme hladkou omáčku.