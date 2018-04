Veverčák chycený do pasti skončil s protézou, má místo tlapek kolečka

Mladý muž vyhledal veterinárního lékaře a aktivistu za práva zvířat Tajfuna Demira, jehož práci znal z veřejně dostupných příspěvků, a zraněného veverčáka mu svěřil.

Po zhojení ran ortopedové z istanbulské Aydin University dvounohému veverčákovi vytvořili protetickou pomůcku na míru. Přední tlapky nahradili protézou s kolečky, která by mu měla umožnit pohyb.

Pro Karamela to vůbec není jednoduché. Je to divoké zvíře, pro které je nepřirozené už prostředí, ve kterém nyní žije. Navíc se musí sžívat s cizím předmětem na svém těle. Už jenom to chtělo podle ortopeda Mustafy Gultegina svůj čas. Pro odborníky přitom byla důležitá i zkušenost, jak divoké zvíře na tyto změny reaguje.

Protézu připevněnou na svůj trup pomocí silikonových pásků už Karamel přijal, teď se s ní učí chodit, respektive zvládat její - zatím neposlušná - kolečka. Pro veverčáka není úplně snadné udržet na nich balanc.

Ale když už se zvíře rozjede po podlaze, radost z pohybu mu to jistě přináší, jak se můžete podívat na úvodním videu. Na tom, jak to s protézou s kolečky zvládne, závisí jeho budoucnost.