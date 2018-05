VIDEO: Mývalové v Americe jsou drzí, lidé je zbytečně krmí

„Žijeme na Floridě v Sarasotě a o víkendu jsme vyjeli na pláž Lido Key, kde se nám podařilo zachytit rodinku mývalů,“ popisuje Mysliveček. Mývalové, kteří zde žijí, jsou trochu menší než na severu. Samice tu mívají jedno až sedm mláďat.

„Mývalové jsou velmi chytří a zde na Floridě se jim žije velmi dobře. Jsou tu v hojném počtu, jelikož jsou tu pro ně mraky potravy. To jim však rozhodně nestačí, jsou velmi adaptabilní a navštěvují tu i okolí domů, kde už jim ani otvírání popelnic nepůsobí žádný problém,“ dodává.

Mýval je podle ní popelnicí, která sežere skoro vše. Nepohrdne ovocem, zeleninou, semeny, hmyzem, má rád žáby, ryby, často i mrtvá zvířata a ptačí vejce.

V podstatě mají mývalové na Floridě mimo člověka jen několik predátorů – aligátora, rysa, kojota a výra. Jejich stav se tím alespoň trochu reguluje. Jsou aktivní většinou za tmy, ale kvůli turistům a jejich lákavým „mňamkám“ vylézají z nor a můžete je vidět i v odpoledních hodinách.

Medvídek mýval Mýval severní (Procyon lotor), lidově také medvídek mýval, je středně velký savec obývající původně Severní Ameriku. Člověkem byl však zavlečen i do jiných částí světa, například do Evropy, Japonska nebo na Kavkaz. Jeho přirozeným biotopem jsou listnaté a smíšené lesy, ale díky své přizpůsobivosti dnes zcela běžně obývá i města, kde je často považován za vážného škůdce. Mýval často vyhledává skrýše v podobě nory nebo v zastavěné oblasti komíny. Zdroj: Profimedia

Problém je v tom, že vypadají na první pohled neškodně. „Lidé by se je hlavně měli naučit brát jako součást přírody a nekrmit je, mají zde své přirozené potravy spoustu. Pokud tu na ně lidé naráží, většinou jim dávají jist od smažených lupínků po veškeré lidské laskominy. To jim škodí a lépe by jim bylo v jejich přirozeném prostředí,“ připomíná Renata Mysliveček.

Mývala můžete potkat i v Česku. Rozšířil se tu kvůli chovatelům, kteří ho vypouštějí do přírody. „Vybere jakékoliv hnízdo, které potká na zemi i na stromě. Vyluxuje každou žábu, když jde kolem rybníka, pustí se do škeblí, do raků,“ popsal Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Odborník varuje, že se v okolí obydlených oblastí brzy objeví i u nás. A Renata Mysliveček vzkazuje: „Pokochejte se pohledem na to krásné a šikovné zvířátko, ale nekrmte ho. Nechejte ho, aby se pohybovalo ve svých přirozených podmínkách.“