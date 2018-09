Mělník, Znojmo i Karlštejn. Šest tipů, kam se vydat za slavnostmi vína

1. Mikulov

Třídenní slavnosti vína v Mikulově začínají v pátek 7. a končí v neděli 9. září. Na náměstí se můžete přijít podívat už ve čtvrtek v 17 hodin na zpívání u burčáku. Vstupné na víkend je 650 korun, děti do 12 let zdarma, bezplatná je i kyvadlová doprava autobusy.

Na akci navazuje 9. až 18. listopadu Svatomartinský Mikulov.

2. Kuks

Poteče 8. září ve 13 hodin víno po kaskádovém schodišti jako za dob hraběte Šporka? To zatím na Kuksu nevědí, záleží na počasí a stavu vody v obci. Vinobraní však bude. Za vstupné 250 korun dostanete skleničku zdarma či neomezenou konzumaci ve vinných lázních.

3. Praha

Víte, co to znamená anglicky Federweisser? Burčák. Na pražském vinobraní na Vypichu si ho budete moci dokonce sami vyrobit a odnést domů. Vstupné ve dnech 15. a 16. září je 120 korun.

Víno pod mikroskopem uvidíte ve Valticích Víno ve sklenici nikoho nepřekvapí, nově se však na něj podívali mikrobiologové. Unikátní snímky vinné révy pod elektronovým mikroskopem vystavují ve sklepeních zámku Valtice. Svými dokonalými přístroji je vytvořila brněnská firma Tescan. Víno dodala Mendelova univerzita ze svého Ústavu vinařství a vinohradnictví, pořízené fotografie chce škola zařadit do učebních materiálů.



Vyhlášená je také slavnost v Troji (8. 9. na zámku, 15. a 16. 9. na vinici sv. Kláry), Grébovce (21. a 22. 9.), Kunraticích (21. až 23. 9.) či na Pražském hradě (15. a 16. 9.), kam je do Královské zahrady vstup zdarma.

4. Karlštejn

Na vinobraní jako středověkou slavnost láká hrad Karlštejn. Akce se koná o víkendu 29. a 30. září v podhradí i na hradním nádvoří, kde se rozezvučí pištci a trubači, zatančí kejklíři i středověké krasavice.

V průvod se objeví císař Karel IV., který by letos oslavil své 702. narozeniny, a jeho více než 300 dvořanů.

Vstupné do celé obce je 200, na neděli 100 korun, děti do 15 let zdarma.

5. Mělník

V Mělníku se konají vinařské slavnosti už po 80. Třídenní vstupenka platná od 14. do 16. září stojí 200 korun, děti do 140 cm, lidé nad 70 let a držitelé ZTP a ZTP/P mohou přijít zdarma.

Středočeská vinobraní jsou také v Kutné Hoře na zámku Kačina nebo v parku v Roudnici nad Labem, obě 8. září.

6. Znojmo

Znojemské vinobraní se blýskne rytířským turnajem i středověkou krčmou.

Přespolní se mohou mimo jiné ubytovat ve starobylém areálu Louckého kláštera, za jednu noc zaplatí nocležník 120 korun za sebe, 50 za stan. Slavnost se koná od 14. do 16. září, vstupné je 390 korun a děti do 15 let mohou dorazit zdarma.