Zavlažujte mobilem a šetřete vodou. Nový projekt Vivanto to umí

Zavlažovacích automatů je na trhu mnoho. Vratislav Čmiel však přišel s originálním řešením. Jeho zavlažovací systém můžete ovládat pomocí mobilního telefonu nebo počítače.

„Běžné automaty se programují tak, že si určíte čas a délku zavlažování a pokud chcete cokoliv změnit, musíte jít a ručně to přeprogramovat,“ vysvětluje Čmiel. Tyto automaty však podle něj neumí reagovat na aktuální počasí. Sepnou se tedy i v případě, že právě prší.

Vivanto by mělo zvládnout nezávisle řídit zavlažování až pro dvanáct samostatných větví. Přitom může jít nejen o klasické ostřikovače, ale i kapkové závlahy. Toto vše by mělo významně snížit spotřebu vody, a to až o čtvrtinu.

Větší varianta musí být umístěná v suchu, druhá menší je vodotěsná. Vivanto je chytrá řídicí jednotka, která umí nezávisle řídit až 12 okruhů.

Systém se skládá z krabičky připojené na wi-fi, která dokáže elektronicky spojit až dvanáct ventilů. Místům trvale osvíceným sluncem lze tedy nastavit jiné zavlažování než u těch ve stínu. Rozdílný režim lze zohlednit i podle typů závlahy jako jsou klasické travní ostřikovače či kapková závlaha. Ta se v současnosti dostává do popředí zájmu, protože významně šetří vodou a dodává vláhu přímo ke kořenům.

Základní ovládací jednotka bude existovat ve vodotěsné i interiérové verzi. Aktuálně je připravena jednoduchá verze, která ke klasické variantě přidává jen možnost ovládání na dálku pomocí mobilu. Bude stát asi tři tisíce korun.

V budoucnu půjde připojit další čidla

Jednotka je připravena na to, aby se k ní pomocí internetu věcí mohly připojit čidla. Například čidlo vlhkosti, které změří, že je půda vyschlá a sepne zavlažování.

„Jednotka bude umět spolupracovat i s meteorologickým senzorem, bude se umět učit, jak rychle jednotlivé záhony vysychají a jak je tedy třeba zalévat. Zároveň bude umět měřit množství spotřebované vody, takže si budete moci ověřit, zda má vaše zásobárna vody dostatečnou kapacitu k zalití,“ popisuje tvůrce.

Přidávání jednotlivých funkcí se bude dít pomocí aktualizací firmwaru stávající jednotky. Uživatel vždy uvidí, jaká nová čidla může ovládat a případně se rozhodne je dokoupit. Čmiel v současnosti finišuje s jednodušší verzí systému. Na trhu by měla být do konce roku, rozšíření na verzi s čidly by se zahrádkáři měli dočkat během příštího roku.

Není však tajností, že podobné systémy se snaží konstruovat i tvůrci v zahraničí. Například zahradní systém GreenIQ Smart Garden upravuje plány zavlažování zahrady na základě minulých, aktuálních a předpokládaných povětrnostních podmínek.

Podobné funkce nabízí i Smart Irrigation WiFi Sprinkler Timer. Jednotlivé systémy se liší množstvím nezávislých zavlažovacích okruhů a příslušenstvím. Společné mají však to, že nabízejí možnost ovládání pomocí chytrého telefonu a řízení nejen podle času, ale i předpovědi počasí. A společně se snaží ušetřit vodu potřebnou k zavlažování zahrady.