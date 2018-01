Vědci ze singapurské univerzity ukázali, jak obrátit vodu ve víno

Vocktail je speciální koktejlová sklenice, která dokáže oklamat lidské smysly se zaměřením na čich, chuť a zrak.

Čich se ve speciální koktejlové sklenici ošálí tak, že v dolním zásobníku jsou tři druhy parfémových náplní, které se míchají podle potřeby a pumpou se vhánějí do trubičky vyvedené do horní části sklenice. Takže když se nakloníte k nápoji, máte pocit, že čicháte požadovanou tekutinu.

Vocktail je propojený s mobilní aplikací, kde si namícháte chutě podle vlastního gusta.

„Můžeme jednoduše navrhnout nové vůně – podobně jako se mění kazety na inkoustové tiskárně. Pracujeme nejen na zvýšení počtu vůní, ale také na optimálním mechanismu jejich míchání a uvolňování,“ tvrdí vedoucí výzkumu Nimesha Ranasinghe.

Různé chutě výzkumník simuluje tím, že na horní okraj sklenice umístil dvě elektrody, které se při pití dotýkají jazyka. Posílají do něj drobné impulzy, které simulují různé chtě. Například pro kyselé chutě 180 mikroampérů, pro hořké chutě jen 80 mikroampérů.

Říká se, že potrava i nápoje se ochutnávají nejen jazykem, ale i očima. Aby se dosáhlo kýženého efektu, je sklenička svítící, takže může i vodu „obarvit“ podle očekávaného nápoje.

Vocktail se propojuje s mobilní aplikací, kde si můžete vybrat nápoj a všechny parametry se automaticky nastaví. Podle tvůrců experimentu je teoreticky možné dosáhnout jakékoliv kombinace barev a chutí.

Zatím není produkt komerčně dostupný, ale Ranasinghe tvrdí, že jednoho dne bude schopen ho představit v různých průmyslových odvětvích včetně hospod. „Často se mi v restauraci stalo, že jsem si objednal pití a nakonec mi nechutnalo. Kdybych už tehdy měl Vocktail, mohl jsem to napřed vyzkoušet a radši si objednat něco jiného,“ uvědomuje si možnost využití v praxi.

V budoucnu by chtěli simulovat další atributy nápoje, jako je teplota nebo šumivost. To by uživatelům dalo více možností experimentovat. Není jisté, zda tento způsob konzumace je budoucností, ale možná by barmanům mohl pomoci při vytváření nových originálních chutí.