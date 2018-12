Na čerstvou štěpku vstupují gorilák Richard i jeho synové jedině obutí

Dvakrát do roka vyměňují chovatelé spolu s dobrovolníky gorilám z hygienických důvodů dřevitou štěpku, která ve vysoké vrstvě pokrývá zhruba třetinu podlahy vnitřní expozice jejich pavilonu ve spodní části Zoo Praha. Náročné to bývá hlavně pro personál, pro gorily to je především příjemná změna.