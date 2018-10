Nová metoda vyšetření ledvin psů a koček onemocnění odhalí dříve

Unikátní test odhalí možné onemocnění již při čtvrtinové ztrátě funkce ledvin psa nebo kočky. „To umožní daleko dříve nasadit léčbu a dietu a zlepšit život našich mazlíčků,“ říká Marek Galbinec z veterinární kliniky Vethope.

Podle Galbince se nová vyšetření aplikovala už dříve, ale vzorky krve se musely posílat do Německa. V současnosti se nová metoda rozšiřuje i do českých klinik. Výsledky má veterinář k dispozici do dvaceti až třiceti minut.

Například u starších koček je rakovina a selhání ledvin nejčastější příčinou úmrtí. Pokud chronické onemocnění ledvin dojde do pokročilého stádia, v organizmu se kumuluje nebezpečné množství tekutiny, elektrolytů a odpadních produktů.

SDMA je inovativní biomarker funkce ledvin

SDMA (symetrický dimethylarginin) je aminokyselina, která se tvoří fyziologicky v těle při degradaci metylovaných proteinů. Vzhledem k tomu, že SDMA je vylučován téměř výhradně ledvinami, jde o přesný ukazatel jejich funkce.

„Koncentrace SDMA se v krevním séru nemocného zvířete konzistentně zvyšuje o měsíce až roky dříve než koncentrace sérového kreatininu. Proto pouhé testování hodnoty kreatininu v krvi nemůže identifikovat problémy s ledvinami, dokud nedojde k téměř 75% ztrátě jejich funkce. To už v některých případech může být pozdě pro stanovení účinné léčby zvířete,“ popisuje Galbinec.



Z pokynů Mezinárodní společnosti pro onemocnění ledvin (International Renal Interest Society, IRIS) také vyplývá, že SDMA pomáhá při formulaci doporučení nejúčinnější léčby rozvíjejícího se onemocnění.

Díky testu IDEXX SDMA jsou veterináři schopni včas diagnostikovat až dvakrát více případů onemocnění ledvin. Údaje z testování SDMA naznačují, že prevalence onemocnění ledvin je dvakrát vyšší, než se dříve uvádělo (viz graf v galerii).

Jak se projevují nemoci ledvin

Ledviny filtrují odpadní produkty a přebytečnou tekutinu z krevního oběhu, které pak vylučují z organizmu močí. Poměrně často dochází k jejich chronickému poškození, například kvůli infekci, jedovatým látkám či stárnutí.

V raných stádiích nemoci lze pozorovat jen několik málo příznaků. Proto bývá skryto až do významného poškození funkce ledvin. Dobrým indikátorem chronického onemocnění ledvin je moč, která je buď koncentrovaná nebo naopak řídká. Podle veterináře je podobné jako u lidí: když je koncentrovaná, je výrazně zabarvená, když je řídká, je téměř bezbarvá.

Mezi některé z dalších nejčastějších příznaků chronického onemocnění ledvin patří:

Nadměrné pití (polydipsie) a vylučování velkých objemů moči (polyurie).

Zvýšený objem moči v močovém měchýři – může vést k inkontinenci (úniku moči), a to zejména v noci.

Zvracení, průjem.

Nedostatek chuti k jídlu a hubnutí.

Deprese zvířete obecně souvisejí se zvýšeným obsahem odpadních látek v krvi.

Chudokrevnost, která se projevuje bledými dásněmi zvířete a celkovou slabostí v důsledku nízkého počtu krvinek.

Celková slabost zvířete kvůli nízké koncentraci draslíku v krvi.

Aby se předešlo masivnímu poškození ledvin, doporučuje se u každého psa nebo kočky nad sedm let věku provádět vyšetření krve a moči minimálně jednou za rok.

Kromě toho by se mělo provádět rentgenové nebo ultrazvukové vyšetření zvířete, při kterém se sleduje velikost a tvar ledvin. Tak se včas odhalí viditelné strukturální abnormality. Chronické selhání ledvin se často projevuje malými rozměry ledviny a nepravidelným tvarem.

Na trhu jsou dostupné speciální diety pro zvířata s oslabenými ledvinami. Samotná změna diety může být vše, co zvířecí mazlíček potřebuje. Existuje také celá řada léčivých přípravků podporujících funkci ledvin.