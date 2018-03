Monitoringem lze odhalit skrytou hypertenzi (vysoký krevní tlak), která může mít pro neléčené zvíře vážné, dokonce i život ohrožující následky. Vzhledem k tiché povaze je hypertenze pravděpodobně jedním z nejvíce problémových systémových onemocnění.

Zvířecí pacienti s hypertenzí jsou často svými chovateli prezentováni k vyšetření veterinárním lékařem až ve chvíli, kdy u nich dojde v důsledku vysokého krevního tlaku k viditelným projevům tohoto onemocnění, například odchlípení sítnice oka a akutní ztrátě zraku.



Vysoký krevní tlak u psů

Zvýšený krevní tlak – správně nazývaný systémová arteriální hypertenze – je zvýšení systolického nebo diastolického arteriálního tlaku krve.

Krevní tlak má dvě hodnoty: systolický tlak, což je horní hodnota, která se vyvine, když srdce kontrahuje a pumpuje krev, a diastolický tlak, spodní hodnota, která nastává, když se srdce uvolní a naplní krví. Například 120/80 znamená systolický tlak = 120 mm Hg a diastolický tlak = 80 mm Hg.

Příčiny vysokého krevního tlaku u psů

Chronické onemocnění ledvin



Onemocnění endokrinního systému jako např. Cushingův syndrom



Nádory nadledvin



Léky



Poruchy centrálního nervového systému



Některé případy hypertenze jsou idiopatické, což znamená, že nemají známou příčinu.

Pes s predispozicí k onemocnění ledvin má vyšší pravděpodobnost vzniku hypertenze. Ta může poškodit celou řadu orgánů psa včetně mozku, očí, srdce, ledvin a cév. Hypertenze může být přesvědčivě diagnostikována pouze opakovanými měřeními tlaku krve.

Symptomy vysokého krevního tlaku u psů

Deprese



Změny chování



Náhlá slepota



Příznaky související se základními onemocněními jako endokrinní poruchy



Diagnóza hypertenze u psů

Diagnostické testy jsou potřebné k rozpoznání hypertenze, k určení její příčiny a k vyloučení dalších nemocí. Testy mohou zahrnovat:

Vyšetření cílových orgánů hypertenze. Měla by být provedena pečlivá kontrola očí, nervového systému, srdce a ledvin.



Měření arteriálního krevního tlaku. K včasné detekci hypertenze u psů se doporučují pravidelné kontroly krevního tlaku. Zpočátku se mohou provádět jedenkrát ročně, ale jak pes stárne, měl by krevní tlak být měřen nejméně dvakrát ročně. Posouzení krevního tlaku by mělo být zahrnuto do rutinního klinického vyšetření všech starších psů.



Léčba hypertenze u psů

Léčba hypertenze může zahrnovat jednu nebo více z následujících možností:

Léčba základní příčiny. Tato léčba by měla být individualizována pro pacienta a související problémy.



Akutní léčba. Hypertenzní krize (velmi vysoký krevní tlak s vážnými klinickými příznaky) by měla být léčena okamžitě. To vyžaduje hospitalizační léčbu léky, které snižují krevní tlak.



Chronické léčení hypertenze u psů je prováděno pomocí antihypertenzivních léků.



Snížení hmotnosti. Bez lékové terapie však toto opatření nebude pro kontrolu hypertenze u psů účinné.



Domácí péče a prevence

petMAP Pro měření tlaku u zvířat se používají přístroje jako petMAP+ II, který se řadí k nejmodernějším. Je podobný tomu, který se běžně používá u lidí, s manžetou umístěnou kolem hrudní nebo pánevní končetiny nebo ocasu. Měření krevního tlaku trvá jen několik minut, je zcela bez bolesti a je extrémně dobře tolerováno většinou zvířat. PetMAP+ II je ideální pro preventivní měření krevního tlaku zvířete přímo ve veterinární klinice, ale využívá se i k měření krevního tlaku při traumatických situacích a u rizikových zvířat v anestezii během operačního zákroku nebo dentálního ošetření. Není sice nejlevnější, stojí podle verze zhruba 2 000 dolarů (asi 41 000 korun), ale jak se postupně zlepšuje vybavení veterinárních ordinací, jeho rozšíření mezi veterináři se bude zvyšovat. PetMAP+II funguje podobně jako měřiče tlaku pro lidi.

Postupujte podle doporučení veterinárního lékaře. Naplánujte si pravidelné návštěvy ve veterinární klinice, aby lékař mohl sledovat vliv nasazené léčby na krevní tlak. Monitorujte aktivitu psa, bdělost, chuť k jídlu a obecnou kvalitu života.

Hypertenze se vyvíjí ve spojení s dalšími nemocemi, a tak je pravidelný monitoring zdravotního stavu zvířete velmi důležitý.

Dobrý zdravotní stav organismu a mírně snížená hladina sodíku v potravě jsou důležité pro prevenci vysokého krevního tlaku. Psi, kteří mají dostatek aktivního pohybu nebo chodí na pravidelné delší procházky, mají nižší krevní tlak než zvířata žijící usedlejším způsobem života.

Vysoký krevní tlak u koček

Kočičí hypertenze se běžně vyskytuje jako komplikace jiných zdravotních problémů (takzvaná sekundární hypertenze), i když u koček může být pozorována i primární hypertenze (hypertenze bez jakéhokoli základního onemocnění). Na rozdíl od lidí, u kterých je nejčastější primární hypertenze (nazývaná také esenciální hypertenze), u koček je častější sekundární hypertenze.

Nejčastější příčinou sekundární hypertenze u koček je chronické onemocnění ledvin, ale jiné nemoci mohou také předurčovat její vývoj a existuje také vztah mezi hypertenzí a hypertyreózou (hyperfunkční štítnou žlázou) u koček.

Projevy hypertenze

Hypertenze poškozuje organismus kočky. V některých ohrožených orgánech jsou tyto projevy nejzávažnější:

Oči: může dojít ke krvácení do očí a změnám sítnice, jako je otok, což může způsobit poškození schopnosti vidění (a dokonce i oslepnutí), která je často trvalá. V některých případech je možné pozorovat krvácení do přední komory oka i bez použití speciálního veterinárního vybavení (viz obrázek).



může dojít ke krvácení do očí a změnám sítnice, jako je otok, což může způsobit poškození schopnosti vidění (a dokonce i oslepnutí), která je často trvalá. V některých případech je možné pozorovat krvácení do přední komory oka i bez použití speciálního veterinárního vybavení (viz obrázek). Mozek a nervový systém: krvácení v této oblasti těla kočky může způsobit neurologické projevy, jako je podivné chování, chvějící se nebo opilá chůze, záchvaty, demence a kóma.



krvácení v této oblasti těla kočky může způsobit neurologické projevy, jako je podivné chování, chvějící se nebo opilá chůze, záchvaty, demence a kóma. Srdce: při vysokém krevním tlaku se svaly jedné z hlavních srdečních komor (levé komory) časem zesilují, protože srdce musí pracovat silněji k pumpování krve. Ve velmi závažných případech může dojít k rozvoji srdečního selhání. Postižené kočky mohou vykazovat známky dušnosti a letargie.



při vysokém krevním tlaku se svaly jedné z hlavních srdečních komor (levé komory) časem zesilují, protože srdce musí pracovat silněji k pumpování krve. Ve velmi závažných případech může dojít k rozvoji srdečního selhání. Postižené kočky mohou vykazovat známky dušnosti a letargie. Ledviny: vysoký krevní tlak poškozuje ledviny zvířete a může zvýšit riziko vzniku jejich selhání. U koček se stávajícím onemocněním ledvin může hypertenze způsobit, že se tato choroba v průběhu času výrazně zhorší.



Klinické příznaky

Vzhledem k tomu, že hypertenze se často projevuje jako důsledek jiných onemocnění, kočky s hypertenzí mohou vykazovat příznaky, které lze připsat jejich základnímu problému. Například v případě hyperthyroidních koček s vysokým krevním tlakem mohou být hlavními klinickými příznaky ztráta hmotnosti a hyperaktivita.

U mnoha pacientů nebudou pozorovány žádné specifické klinické příznaky hypertenze, dokud stav nedosáhne bodu, kdy dojde k spontánnímu krvácení do oka nebo oddělení sítnice – tyto kočky se většinou teprve v tomto stadiu dostávají k veterináři, neboť trpí náhlou slepotou. Včasné rozpoznání hypertenze je proto důležité, aby se minimalizovaly závažné a často trvale škodlivé důsledky vysokého krevního tlaku na oči a jiné orgány.

Některé kočky s hypertenzí se projevují depresivně a letargicky. Mnozí majitelé zaznamenávají zlepšení chování kočky až poté, co byla hypertenze úspěšně zvládnuta. Těžké bolesti hlavy se mohou objevit u lidí s hypertenzí, a je proto pravděpodobné, že kočky mohou trpět podobným příznakem.

Diagnóza

K včasné detekci hypertenze se u koček od sedmi let věku doporučují pravidelné kontroly krevního tlaku. Zpočátku se mohou provádět jedenkrát ročně, ale jak kočka stárne, měl by krevní tlak být měřen nejméně dvakrát ročně. Posouzení krevního tlaku by mělo být zahrnuto do rutinního klinického vyšetření všech starších koček.



Krevní tlak by měl být také pečlivě hodnocen u všech koček s chronickým onemocněním ledvin, hypertyreózou, srdečním onemocněním, u koček s náhlou slepotou nebo u koček s jinými očními nebo neurologickými příznaky, které by mohly naznačovat hypertenzi.

Léčba hypertenzních koček



Když je diagnostikována hypertenze, léčba má dva obecné cíle:

Snížení krevního tlaku pomocí antihypertenzivních léků. Následovat by mělo hledání základního onemocnění, jako je onemocnění ledvin, které způsobilo hypertenzi. V některých případech (například hypertyreóza) může léčba základního onemocnění také vyřešit vysoký krevní tlak. Tato vyšetření často zahrnují sběr a testování vzorků krve a moči.

Odpověď na terapii by měla být sledována opakovanými měřeními krevního tlaku a monitorováním jakýchkoli abnormalit. U pacientů se selháním ledvin je také důležité sledovat funkce ledvin při použití antihypertenziv (léky proti vysokému krevnímu tlaku).

Prognóza

U koček s primární hypertenzí (kde neexistuje jiné základní onemocnění, které způsobilo vysoký krevní tlak) je obvykle možné úspěšně zvládnout hypertenzi a zabránit budoucím komplikacím (například poškození očí).

V případech sekundární hypertenze je dlouhodobý výhled velmi závislý na povaze a závažnosti nemoci, která způsobila vysoký krevní tlak. Ve všech případech je důležité, aby byla hypertenze sledována a krevní tlak zvířete byl pravidelně měřen, aby se předešlo jakýmkoli problémům.