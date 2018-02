Vystavují vynálezy kutilů, nechybí výtvory zaslané Přemku Podlahovi

Zahradní sekačky z toho, co dům dal, motorovou pilu s motorem z motocyklu a další unikáty vyrobené většinou v průběhu 50. až 80. let vystavují až do 27. května v Muzeu Hlučínska. Vzdávají tak hold národnímu fenoménu: vynalézavosti kutilů a zlatým českým ručičkám.