Oblečení pro zahradu a dílnu se mění. Využívá se i kosmických materiálů

Příkladem jsou například pracovní boty, ve kterých lidé z některých profesích nachodí ročně až 900 kilometrů a stráví v nich dokonce více času než ve vycházkové obuvi. Zásadní proměnou prošla celková stavba obuvi, v níž jsou zakomponovány odolné materiály s vysokým stupněm ochrany určené původně pro vojenské využití, jak popíšeme dále.



„V minulosti bývaly pracovní boty spíše za trest. Ochranná špička byla z oceli, neforemně vložené do svršku boty, a samotná ochrana nohy před úrazem budila rozpaky, které v některých pamětnících přetrvávají dodnes. V případě přímého pádu nějakého těžkého předmětu hrozilo zborcení špičky a vážné poranění přední části chodila, zatímco současné modely snesou opravdu extrémní zátěž,“ srovnává expert na pracovní obuv David Hulínský z Ardon Safety.

Dneska seženete boty, kde je místo ocelové špičky umístěný sklolaminát, na stélce je zase kevlar, který používají vojáci v neprůstřelných vestách nebo v botách proti nášlapným minám. Kevlar našel využití také v americkém kosmickém programu a raketoplánech.

Takto vybavené boty mají díky své odolnosti nesrovnatelně lepší ochranný efekt než konvenční typy. „Prováděli jsme crash test, během kterého jsme nechali přejet naši botu Hobart S3 vysokozdvižným vozíkem o váze 4,5 tuny. Dovnitř boty jsme dali rozkrojené jablko, které mělo simulovat výsledek enormního tlaku na přední část chodidla. Jablko jsme po ukončení testu vytáhli z boty v neporušeném stavu,“ říká Hulínský. Kromě kevlaru a sklolaminátu v botách používají také tvrzený kompozit, karbon nebo hliník.

Evoluce rukavic: nové materiály do extrémního počasí

Velkou evolucí si prošly i pracovní rukavice. Také v tomto sortimentu se prosazují nové technologické postupy s velkým akcentem na automatizaci výroby a nové pokročilé materiály, které postupně nahrazují ručně šitou tradiční kůži, mnohdy nevalné kvality.

„Nejlevnější a při výrobě nejčastěji používaná štípenková kůže po prvním namočení ve vodě nebo propocení tvrdne a přestává být použitelná. Navíc se tyto rukavice velice rychle prodřou a asi nejhůře ze všech ostatních sedí na rukou,“ popisuje své zkušenosti Josef Hulín ze stavební firmy Redom, která se zabývá vysoušením domů.

Konvenční kožené typy, které byly desítky let typickým výrobkem pro zahradu a dílnu, budou postupně nahrazovat rukavice z moderních materiálů. Technologickou špičku představuje kombinace moderních vláken (lycra, nylon, spandex) s nitrilovou pěnou. Technologie nabízí tepelnou odolnost uvnitř rukavice až do -10 °C a zachování ohebnosti i při teplotách až do -30 °C.

„Nová generace rukavic navíc lépe chrání uživatele před pracovními úrazy i výskytem kožních onemocnění, která mají v Česku druhý největší podíl mezi nemocemi z povolání. Je třeba připomenout, že zejména nejlevnější rukavice mohou obsahovat karcinogenní látky s vysokým alergickým potenciálem, například šestimocný chrom či zbytky rozpouštědel. I jejich stopové množství může u alergiků vyvolat zarudnutí, popraskání kůže, boláky nebo otoky,“ upozorňuje expert ze Ardon Safety Ondřej Švadlenka.

Co dříve nebylo: sexy montérky pro ženy, které lichotí postavě

Pracovní výbava pro dílnu a zahradu se neobejde bez montérek. I zde došlo k obrovskému posunu co do vzhledu i používaných materiálů. Vzniká nový segment, který se dá označit jako pracovní móda, protože hranice mezi pracovním a nepracovním oděvem už není tak ostrá jako v minulosti.

Zcela nový fenomén je žena hobbystka, která pracuje na zahradě a není jí lhostejné, jak u toho vypadá. Současné pracovní oděvy mají střihy, které lichotí ženské postavě a jsou sexy.

Pracovní móda přináší výrazné barvy, materiály i střihové trendy. Jedná se třeba o kalhoty střihu slim, což je věc, která byla v minulosti nemyslitelná.

Přichází prostě nová generace kutilů s jiným názorem na pojetí pracovního oděvu, než měli jejich otcové, kteří často brali montérky jako univerzální pracovní oděv. Nové jsou i ležérní cargo kalhoty. „My jsme do našich kolekcí vnesli střihy s ostrými vertikálními rysy, což jsou linie, které podtrhují typicky mužský styl. Některé kolekce připomínají oblečení motorkářů,“ uzavírá Švadlenka.