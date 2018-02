Zahradní nůžky patří do základní výbavy. Vybírejte je podle využití

„Existují buď jednobřité nůžky, které se díky konstrukci s břitem a dosedací plochou používají především ke stříhání suchých větví, a dvoubřité nůžky určené pro střih živého nebo čerstvého dřeva, bylin nebo květin,“ vysvětluje Martin Chalupníček ze společnosti Mountfield.

Střih u dvoubřitých nůžek je velmi hladký a čistý. Musejí se častěji brousit, ale profesionální zahradníci a floristé jim dávají většinou přednost.

Jednobřité s kovadlinkou nejsou tak náchylné na poškození drobným pískem a jsou jednodušší na broušení. Mají menší čistotu řezu a používají se pro odstranění celých větví. Kovadlinka podpírá větev v průběhu celého střihu, tím rozkládá tlak. Jsou vhodné i pro střih ostatních vláknitých materiálů jako jsou šňůry nebo kokosové provazy a minimálně se tupí.

Lépe si je napřed vzít do ruky

Jako materiály pro zahradní nůžky se obecně používá kvalitní ocel a čepele jsou v poslední době opatřeny nepřilnavou povrchovou úpravou, aby lépe pronikaly do dřeva.

Pro častý střih i akumulátorové Akumulátorová technika pronikla už i do do oblasti zahradních nůžek a všichni velcí výrobci jako třeba Makita nebo Bosch je nabízejí. V prvním případě jako profesionální drahý stroj pro vinaře nebo sadaře, ve druhém případě i jako nůžky pro amatéry za rozumnou cenu.

Je to podobné, jako když jsou lepší sekery potažené teflonem nebo xylanem, aby se ostří lépe zasekávalo do materiálu a člověk se tolik při práci nenadřel.

U zahradních nůžek není moc vhodné kupovat je po internetu. Jako u každého nářadí, se kterým pracuje lidská ruka, je velmi důležité, jak právě do ruky nůžky sednou. Pro menší ženskou ruku tedy menší a naopak.

Proto je vždy nutné před nákupem vzít nůžky do ruky a zkusit si naprázdno střihnout. Pokud rozevřené nůžky položíte na dlaň, měli byste pohodlně palcem a prsty na obě ramena dosáhnout. Některé typy nůžek však umožňují nastavení rozevření podle velikosti ruky uživatele.

Důležitý je též tvar rukojetí a zpracování. Vaše ruce budou z takových nůžek méně unavené. Komfort ještě více zlepší měkká a protiskluzová úprava povrchu rukojeti.



Klasika nebo s převodem

Nůžky mohou být buď klasické konstrukce, nebo převodové. K první skupině patří například nůžky s chráničem prstů, kde je díky zajímavému designu zajištěno pevné držení – nevyklouznou z ruky.

Druhou skupinu reprezentují nůžky s otočným držadlem. Ergonomická konstrukce zajišťuje, že se držadlo přirozeně odvaluje po prstech při zavírání dlaně. Tento pohyb se pak převádí přes ozubený převod na horní čepel. Obě držadla jsou po celou dobu střihu rovnoběžná. To dovoluje, na rozdíl od klasických nůžek, zabírat všemi prsty najednou. Tlak se pak rozloží rovnoměrně. Tato konstrukce má velký vliv na snížení únavy ruky.

To však není jediná konstrukce převodových nůžek, téměř každý výrobce nabízí svůj optimální mechanismus. Mohou být jedno i dvoubřité, společné mají to, že zvládnou větvičky o větším průměru, aniž by se člověk příliš musel namáhat.

Stejně jako u klasických nůžek i ty zahradní je možné koupit pro leváky. Mívají trochu jinak upravené rukojeti a jinou polohu západky tak, aby levoruký uživatel na ni lépe dosáhl.