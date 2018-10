Chaty a chalupy v zimě: voda a nezvaní návštěvníci jsou nepřátelé

„Setkali jsme se i s případy, kdy majitel chaty na podzim jen zavřel okenice a zamkl vchod. To považoval za dostatečné a přitom neprovedl žádné zabezpečení vodovodu a odpadu, nevypnul elektřinu a vůbec nevěnoval pozornost bezpečnostním opatřením před případnými zloději. Takových případů je bohužel mnoho,“ uvádí ze své zkušenosti Václav Geletič ze Slavia pojišťovny.



Voda je v zimě nepřítel

V první řadě je třeba odčerpat vodu z nádrží a potrubí. Zkontrolujte i splachovací nádobu či bojler. Vypouštění vody z vodovodního systému je prvořadé, jinak se na jaře nevyhnete výměně ventilů, kohoutků či čerpadla, které může zamrzlá tekutina roztrhnout.

Objasněnost vloupání do chat a chalup v roce 1917. Pro zvětšení klikněte.

Pečlivě zkontrolujte i všechny spáry, kterými by se mohla voda dostat do chalupy. Tato místa ihned opravte, během zimy již bude pozdě.

Poté, co se přebytečné vody zbavíte, nasypte do všech nádob sůl, která zaručí, aby případné zbytky kapaliny během zimy nezamrzly. Pro tento účel může posloužit i denaturovaný líh. Jestli ve vytápěcím systému není nemrznoucí kapalina, je potřeba jej vypustit, radí odborníci.

Zbytky jídla lákají hlodavce

Pozor na zbytky jídla, které jsou ideálním lákadlem pro hlodavce. Ti v zimě využívají každou příležitost, aby se dostali k potravě.

Na tyto nechtěné návštěvníky je nejlepší si připravit pasti či různé zvukové odpuzovače. Otvory, kterými by se mohly myši a potkani dostat do chalupy, je třeba pořádně utěsnit, a to včetně podkrovních prostor. Pro uchování zbytků jídla použijte kovové nádoby, které dobře těsní a ochrání před hlodavci či vlhkostí.

Pozor na nevítanou návštěvu

Před zazimováním by měli majitelé z chat a chalup odvézt veškeré cenné věci. V žádném případě by zde neměli ponechávat elektroniku, jako jsou televizory, radiopřijímače, ale ani zahradní techniku.

„Základem jsou mechanické zábranné prostředky. Jedná se o bezpečnostní zámky, složitější uzamykatelné systémy, ochranné okenní fólie a podobně, které lze doplnit i vhodným zařízením elektronické signalizace. Dalším opatřením mohou být zabudované ochranné mříže a uzamykatelné okenice. Dále je velmi důležité neponechávat v okolí objektů volně přístupné žebříky, lopaty, hrábě a další nářadí,“ připomíná Geletič.

Před opuštěním chaty je dobré vše nafotit, aby se usnadnilo případné vyřizování pojistné události. Velkou výhodou jsou dobří sousedi žijící v blízkosti chalupy. Měli by mít náhradní klíče, aby čas od času mohli zkontrolovat její stav.

Zabezpečení v kostce