VIDEO: I kočka někdy značkuje své teritorium močí. Jak ji to odnaučit?

Mladá žena už byla kvůli několikaletým problémům se značkující kočkou naprosto zoufalá. A zdaleka nešlo jen o zničenou podlahu a velmi nepříjemný zápach kočičí moči, který žádnou vůní nepřebijete. Narušovalo jí to vztah s partnerem i vlastní psychickou pohodu, protože si neuměla představit, že by se své perské činčily Sisi měla třeba úplně vzdát.

A tak se přihlásila do druhé řady pořadu České televize Kočka není pes, aby pro ně zkusila najít řešení kočičí psycholožka Klára Vodičková. Hned v prvním díle, který ČT odvysílala minulou sobotu, se ukázalo, že k řešení problému majitelka díky Kláře vykročila správným směrem.

Nešlo o to, že by se slečna Míša o svou kočku starala špatně. Kočička má, na co si jen vzpomene, včetně dostatečné pozornosti, podnětů a fyzické aktivity - po přestěhování do nového bytu s předzahrádkou má dokonce i možnost pobývat venku. Nicméně zlozvyk vznikl už před pár lety, když Míša chtěla pro svou Sisi pořídit kamarádku. Pro tu ale byla druhá kočka stresující.

Klářin recept na dezinfekci a k odstranění zápachu Ve vodě rozpustíte jednou sodu (na 1 litr vody cca 2 sáčky jedlé sody) a přidáte ocet. Získaná směs údajně vyžere z dřevěné podlahy, koberce či jiného podkladu kočičí moč, současně to povrch vydesinfikuje a ocet by měl vytáhnout i nežádoucí zápach. „Na parketách ve vašem případě klidně nechte ležet i vlhký hadřík, aby pach směsi vaši kočku od značkování odrazoval,“ poradila majitelům Sisi. Klářin recept na prostředek na dezinfekci i eliminaci zápachu kočičí moči: k sodě rozpuštěné ve vodě se přidá ocet.

Klára Vodičková v mladé domácnosti odhalila poměrně rychle, v čem spočívají příčiny problémového chování milované kočičí dámy, kterou si otestovala. S šantou kočičí, peříčky ani laserem u Sisi nepochodila, všechno ignorovala.

Vyhodnotila, že celý problém spočívá v tom, že Sisi má potřebu bránit si svůj životní prostor. Podle Kláry se trápila tím, že hned za jejími okny, která nejsou nijak oddělena od veřejné cesty, jí chodí další zvířata, například psi se svými páníčky. Ona sama na předzahrádku nemůže jít kdykoliv, jen když ji majitelé pustí ven.

Šlo tedy o úplně klasické značkování a Klára majitelům poradila, aby své kočce trochu omezili výhled ven zastíněním oken a snažili se ji současně pouštět ven častěji. A přidala recept na jednoduchý dezinfekční prostředek, který odstraní i zápach, najdete ho v úvodním videu. Močí potřísněná podlaha totiž potřebuje důkladně čistit už proto, aby kočka neměla potřebu místo ještě přeznačkovat.

Již po měsíci, když se Klára za majiteli Sisi vrátila, byla slečna Míša nadšená. Chování Sisi se zlepšilo zhruba o 50 %, což se jim nepodařilo za několik let. A Klára je pochválila za smysluplnou vlastní iniciativu: aby to Sisi maximálně ulehčili a pomohli jí dostatečně vymezit vlastní prostor, dokonce předzahrádku oplotili a vysázeli podél plotu keře.

Máte s vaší kočkou podobný vleklý a nepříjemný problém? Podařilo se vám ho vyřešit, nebo stále tápete? Podělte se o zkušenosti v diskuzi.