Báječní zvířecí architekti mají recept na své stavby prověřený evolucí

Lidé řeší problémy inteligencí. Když zatoužíte po novém domě, vezmete v úvahu nejen stav svého konta, ale i estetické nároky, stavební normy nebo nosnost materiálu. Dům si načrtnete, spočítáte, vyběháte povolení a najmete stavební firmu.

Zvířata mají v mozku uložen „recept“ prověřený evolucí, který stále dokola opakují. Opice, vrána, delfín nebo jiný inteligentnější tvor sice občas vynalezne originální řešení, ale to je spíš náhoda. Příroda neinovuje. Zvířata nikdy nevymyslí tepelné čerpadlo, automatické dveře od garáže, zateplení fasády polystyrenem nebo další zlepšení projektové dokumentace. To však vůbec neznamená, že jsou proti lidským stavbám pozadu.

Naopak, mají miliony let náskok. Pavoučí síť, ptačí hnízdo nebo mraveniště jsou dotaženy k absolutní dokonalosti. Z hlediska vynaložení energie a funkčnosti výsledku to už líp nejde. A neplatí to jen pro „přízemní“ stavby.