VIDEO: Jaké ježky má smysl zachraňovat? Kojence a ty s nudlí u nosu

Aby přežilo zimu, je v listopadu pro každé letošní ježčí mládě rozhodující, zda dosáhlo hmotnosti alespoň 500 gramů. Pokud je tedy evidentní, že má ježek půl kilogramu a více a nevykazuje známky zranění či nemoci, nechte ho být. Sám nejlépe ví, jak si i v zimní přírodě poradit.

Zvířata, která pomoc nepotřebují, totiž zbytečně zatěžují záchranné stanice na úkor těch potřebných. Jenom ježků se v nich každoročně na podzim schází víc než dost, například v poděbradské Záchranné stanici na Huslíku přijmou ročně více než dvě stě ježků. „Většinou jde o mláďata závislá na mateřském mléce, která přišla o matku, a je tedy nutné je nejprve odkojit,“ vysvětluje na úvodním videu pro KINO iDNES.cz Luboš Vaněk s tím, že péče o ně pak trvá tři až čtyři měsíce.

Záchrana každého ježka je cenná, pro rovnováhu v přírodě je nenahraditelný, proto buďte rádi za každého bodlináče, který žije třeba právě na vaší zahradě. Zbavuje jí totiž nežádoucího hmyzu i nenáviděných slimáků.

Před nadcházející zimou pak klidně můžete ježky na své zahradě dokrmit i sami, stačí jim nabídnout kočičí granule či masovou konzervou, není nutné to nechávat na záchranné stanici. Ostatně možná už si ježci z okolí z misky vašeho psa nebo kočky přilepšují. Někdy tak činí dokonce pravidelně, jako ten na videu:

Jaký ježek se ovšem bez odborné pomoci neobejde a je na místě, aby se dostal do rukou zvířecích záchranářů? Podle Luboše Vaňka jsou to nejčastěji ježci, kteří jsou oslabení kvůli napadení červy. Vysvětluje, že apatický zesláblý ježek, většinou s nudlí u čumáku, už je nemocný, a do záchranné stanice tedy patří. Červů ho tam spolehlivě zbaví, nabere sílu a může se vrátit do přírody.

Jinak se potřeba pomoci opravdu týká jen mláďat, která do listopadu nestačila nabrat dostatečnou hmotnost půl kilogramu. Jak potvrzuje i Zuzana Pokorná, hlavní ošetřovatelka Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy