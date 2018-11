VIDEO: Elektrická vedení mají na svědomí úhyn stovky tisíc ptáků ročně

Podle ornitologů každý rok padne za oběť nezabezpečenému elektrickému vedení na sto tisíc ptáků, mezi nimi řada dravců. A to i těch kriticky ohrožených, jako je například orel mořský. Ten už byl na našem území vyhuben, ale dnes tu opět hnízdí zhruba dvě stě párů.

Někdy ptáci na drátech nebo sloupech elektrického vedení přímo uhoří nebo je elektrický proud zraní na pařátech či křídlech, nebo dráty „jen“ přehlédnou. V záchranných stanicích po celé republice najdete stovky takových případů.

„To jsou ti šťastnější, kteří nezemřeli hned po zasažení elektrickým proudem, ale přežili a někdo jim pomohl. Jinak by je čekalo pomalé umírání,“ konstatuje Luboš Vaněk z poděbradské Záchranné stanice na Huslíku, kde mají takto zraněných dravců také několik.

Ten také pro pro seriál Zvířecí záchranáři vysvětlil, že mezi u nás žijícími zvířaty neexistuje predátor, který by orla mořského mohl ohrozit. Zato činnost člověka v krajině mu umí život pořádně znepříjemnit.

VIDEO: Zvířecí záchranáři: král ptačí říše v ohrožení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Špatně zabezpečené elektrické vedení je záludné a životu nebezpečné především pro sovy, dravce a čápy, stačí nepříznivé počasí. Ze zákona by sice měla být elektrická soustava kompletně zabezpečená do roku 2024, ornitologové ovšem nevěří, že by se náprava do tohoto termínu stihla.

Pokud už v přírodě najdete zraněného dravce, pomozte mu. Ale opatrně, mají silné nebezpečné drápy, takže bez pracovních rukavic na ně ani nesahejte. Menší dravce můžete do nejbližší záchranné stanice dovézt v krabici, u větších raději nechte na záchranářích, aby si pro ně sami na místo přijeli.

Najít nejbližší záchrannou stanici vám jednoduše pomůže mobilní aplikace Zvíře v nouzi. Nabídne vám přehlednou síť stanic v Česku včetně telefonních čísel i rady, jakou první pomoc zvířeti poskytnout.