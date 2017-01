Gorily dostaly od dárce čtyři miliony na pavilon. Troja ho nechce

„První dnešní SMS mi udělala velkou radost. Kolegyně v ní psala: Dnes byla připsána na naše číslo účtu 3070207/0100 částka ve výši 4 000 000 Kč od pana XY na nový pavilon goril,“ napsal ráno Bobek na svoji facebookovou stránku.

„Je to fyzická osoba, která nechce být jmenována, takže musíme být diskrétní. Je to samozřejmě ohromný dar, ale není to nijak ojedinělé. Například loni jsme dostali osm milionů, z nichž pět milionů šlo na zvířata v zoo a tři na ochranu zvířat mimo zoo, to znamená na naše in situ projekty. Ale v této souvislosti chci připomenout, že jsme vděčni za jakýkoliv dar a nezáleží na jeho výši,“ potvrdil ředitel zoo.

Stavba nového pavilonu je však na mrtvém bodě. Městská část Praha-Troja a dva spolky (Podhoří je v Troji a Troja Trojou) se totiž odvolaly proti rozhodnutí o umístění stavby. Vadí jím nerespektování krajinného rázu a argumentují zhoršenou dopravní obslužností (čtěte zde).

Původní pavilon goril byl postaven na rizikovém místě blízko Vltavy, což se vymstilo v roce 2002, kdy zoo přišlo o samce Ponga. Při další povodni v roce 2013 nebyla hladina tak vysoko a díky nasazení všech pracovníků zoo se podařilo zvířata evakuovat a gorily přežily v povodňové věži (jak to probíhalo vzpomeňte například zde).

„V současné době stále není odvolání městské části vyřešené a časový horizont nikdo nezná. Pokud vím, tak příslušný magistrátní odbor stále řeší doplňující dotazy, takže nevíme, kdy se to celé rozhodne,“ dodal Bobek.

Nový pavilon se měl původně stavět už v roce 2016 a náklady by měly být 120 milionů korun.