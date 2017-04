U Milovic se rodí divoká hříbata i telata. Slavná klisna uhynula

Výstava fotografií Vojtěcha Lukáše „Návrat kopytníků do české krajiny“ je od 25. dubna do 23. května zdarma přístupná veřejnosti v Evropském domě v Jungmannově ulici 24 v Praze 1 (po-čt od 10 do 18, v pátek do 17 hodin). K vidění jsou fotografie zubrů, zpětně šlechtěných praturů a divokých koní, kteří obnovují stepi na dvou pastvinách u Milovic a Benátek nad Jizerou.

Pro autora snímků jsou prý největším zadostiučiněním překvapené pohledy návštěvníků, že je něco takového možné vidět u nás na vlastní oči. A směřují na něj dotazy, jak se na pastviny nejlépe dostat. „To je asi ta největší odměna, kterou si můžeme přát - opravdu živý zájem veřejnosti o tento projekt," zdůrazňuje Vojtěch Lukáš.