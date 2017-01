VIDEO: Finiš na MS psích spřežení o další stříbrnou medaili pro Čechy

S odhodláním zabojovat v silné konkurenci severských států o příčky nejvyšší tříčlenný český tým na MS už mířil (viz předchozí článek zde). Na místě je sice překvapily třeba teploty kolem nuly a hrubozrnný sníh, kvůli kterému museli psi několikrát nazouvat botičky, aby si neporanili tlapky. Se vším se ale Michal Ženišek, Michaela Srchová a Jiří Mencák a jejich psi dokázali vyrovnat.

„Moji psi to zvládli na výbornou, potvrdili svoje kvality a nabrali cenné zkušenosti,“ pochvaluje si Jiří Mencák pro iDNES.cz svoji psí čtyřku ve složení Mick, Nikita, Casey a Clay. S tím, že nejvíc si cení jejich povahy, nasazení a pracovitosti.

Michal s Michaelou mají své tři psy - Kvapa, Emana a Bastu - dohromady a při závodech se o ně dělí, a oba jsou spokojení. „Psi zvládli MS docela dobře, i když se museli přizpůsobit spaní v posteli,“ smějí se, protože měli během mistrovství své psy na pokoji (a ti samozřejmě mohli, ale nechtěli spát ve svém).

Michal si cení, že v tak obrovské konkurenci jejich čtyřnozí bojovníci získali tři medaile. Míše se líbí, jak jsou přátelští, a jak je baví závodit. Všechno to jsou evropští saňoví psi, výjimeční povahou i závodním duchem. Koneckonců je používá většina musherů.

Závody psích spřežení přitom sebou nesou nečekané situace, může se stát cokoliv. Psi se mohou kdykoliv zamotat, nebo potřebují vyvenčit a musher s tím moc nenadělá. „Prostě když musíš, tak musíš,“ komentuje to sportovně Michaela, kterou v jednom závodě vypekla právě peristaltika psích střev. „Jediné, co se nemůže stát? Že padne gól,“ smějí se čeští musheři.

Naši potvrdili, že patří ke světové špičce

MS v kanadské rezervaci Haliburton Forest bylo výjimečné hlavně kvůli logistice, nebylo úplně jednoduché dostat se se smečkou psů na místo. A zásadní v tom, že Češi byli schopni ve třech lidech a se sedmi psy získat celkem šest medailí a spoustu nových závodních zkušeností.

V závodech se jim opravdu dařilo, jak doufali, na bednu vystoupali jak ve společné štafetě, tak ve třech individuálních závodech (podrobnosti zde).

Již v prvním závodě skijöringu na 14 km s jedním psem Michal Ženíšek získal bronzovou medaili. Podruhé Michal skvěle zabojoval s Kvapem a Bastou i v náročném dvouetapovém skijöringovém závodu; na druhém místě dojel v pátek i v sobotu, takže z toho bylo další skvělé stříbro. Rychlejší byl jen Fin, za Michalem skončili favorité z Norska, Švédska i domácí Kanaďan.

Míša Srchová může být neskonale pyšná jak na stříbro ze společné štafety, tak z výsledku závodu na 15 km ve skijöringu, kde se v konkurenci 27 závodnic dostala do TOP 10 a obsadila 7. místo. A to i přesto, že se Eman uprostřed závodu rozhodl, že se potřebuje vyvenčit, a že to nepočká.

Jirka Mencák si svoje stříbro z musherského závodu se čtyřspřežím vybojoval také více než přesvědčivě. Úžasnou kondici svým čtyř mladých psů, kteří baží po závodění, předvedl i v úžasném finiši závěrečné společné stříbrné štafety. Lepší byli jen Norové. A ti byli pro české mushery během celého mistrovství jednoznačně nejtěžšími soupeři, kteří je nejvíc potrápili.

Sbírka medailí mířících do Česka je tedy více než slušná, naši musheři prostě o sobě opět dali výrazně vědět. Světová špička s nimi musí počítat, i když na rozdíl od Kanady kolébkou tohoto sportu Česko zrovna není.

To, že se psi zamotají, není důvod ke kapitulaci

Jaké zvraty jsou během závodu možné, ukazuje například záznam osmikilometrového závodu v mushingu s hromadným startem, kdy se Jirkovi Mencákovi psi zamotali a musel dokonce úplně zastavit, aby je mohl opět postavit na nohy. Přestože v tuto chvíli spadli na 17. příčku, rozjeli se Mick, Nikita, Casey i Clay po trati znovu s takovou vervou, že do cíle osmikilometrového závodu dojeli v obrovské konkurenci pátí.

Podívejte se na záznam z tohoto závodu z pohledu mushera, je to adrenalin:

VIDEO: Závod s hromadných startem z pohledu mushera Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ani poslední společný závod, stříbrná štafeta, nebyl žádná selanka. Závod na vzdálenosti 3 × 7,2 km odstartoval Michal Ženíšek s Emanem, štafetu předal Míše Srchové s Bastou a Kvapem a do stříbrného konce tým dovezl Jirka Mencák se čtyřspřežím ve složení Mick, Nikita, Casey a Clay.

Míša od Michala převzala štafetu na 8. místě, Jirka od Míši na 5. místě. „Hned poté se mi podařilo předjet spřežení USA, ale pak se přede mnou zamotala švédská a druhá norská štafeta a musel jsem dokonce zastavit. Jak se ale naskytla vhodná situace pro předjetí, vyrazili jsme a do cíle dojeli za Nory jako druzí v pořadí,“ popsal Jirka Mencák nervy drásající finiš posledního závodu, který Čechům přinesl poslední cenné stříbro (viz úvodní video).

Místo rolby traktor a hrubší povrch trati

Podívejte se, jak na MS v Kanadě upravují dráhu. Nepoužívají rolbu, jak jsou závodníci zvyklí v Evropě, ale traktor. Úprava trati je tedy poněkud hrubší:

VIDEO: Trať pro mushery na MS neupravuje rolba ale traktor Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Počasí našim nakonec celkem přálo, nebylo nejchladnější, ale ukázalo se vyhovující. Až během včerejšího balení klesly teploty k -16 a vylezlo slunce.