Se psem na dovolenou: jak letět bez problémů a stresu

Nezanedbejte přípravy. S předstihem si u letecké společnosti zjistěte, za jakých podmínek můžete psa vzít s sebou a zda to je vůbec možné. Najdete totiž i aerolinky, kde mají psi, kromě těch asistenčních, vstup na palubu zakázán.

Roli hrají i požadavky země, do které míříte. Například do Francie nebo do Španělska neodcestují štěňata mladší než tři měsíce. Takže si na příslušných úřadech zjistěte, jestli v cílové destinaci nečíhá nějaký zákaz i na vás.

Co je potřeba zařídit

Do všech států Evropské unie musí mít váš pes očkování proti vzteklině, elektronický čip a cestovní pas – s tím vším vám pomůže veterinář. Zjistěte si však, jestli země, kam jedete, nevyžaduje další očkování nebo potvrzení. Letíte například do Irska? Nezapomeňte na ošetření proti klíšťatům.

Před cestou mimo kontinent zbystřete ještě více, ne všude jsou ke psím cestovatelům tak vstřícní jako v Evropě. Zavolejte na zastupitelský úřad daného státu a zeptejte se i na návrat domů. Je totiž možné, že váš pes ještě na dovolené podstoupí vyšetření u tamního veterináře – bez něj byste se nemuseli zpět do EU dostat.

Na box psa musíte postupně zvykat

Letenky pro vašeho čtyřnohého přítele kupovat nemusíte, poletí s vámi jako zavazadlo. Menšího pejska můžete vzít s sebou na palubu, větší jedinci pak cestují v zavazadlovém prostoru. V každém případě však po dobu letu zůstane v cestovním boxu.

Box mějte doma už nějaký ten týden před odletem. Pokud se psi budou v boxu cítit nejistě, protože ho neznají, může je cesta vystresovat. Než jsme letěli na MS do Kanady, dávali jsme do nich psy už doma, aby si na ně zvykli a cesta proběhla bez problémů (článek o tom, jak autor článku reprezentoval na mistrovství světa psích spřežení najdete zde).

Těsně před cestou

Přímo před odletem dejte pejskovi napít a nechte ho proběhnout a vyvenčit. Krmení radši nechte až na dobu po příletu, s plným žaludkem by pes cestovat neměl – mohl by se pozvracet a znepříjemnit cestu sobě i vám.

Stává se také, že na některých letištích se smí chodit se psem na vodítku, ale na jiných je třeba umístit psa do boxu už před vstupem do haly.

Nenechte se odradit papírováním a užijte si dovolenou naplno. Všechna ta potvrzení a vyšetření mají svůj smysl – neděláte to jen kvůli úřadům, ale hlavně pro zdraví svého pejska. Když bude fit, stres i změny počasí a tlaku zvládne levou přední.