Pstruha zbavte žaber a nedávejte si k němu brambory, radí Pohlreich

Pohlreich pokračuje ve své jízdě s lehkými recepty a v nedělní podvečer na Primě opět předvedl, jak nakombinovat lehké menu s pěti jídly denně.

Tentokrát vsadil na ranní startovací smoothie (v čem spočívá jeho kouzlo, čtěte zde), svačinovou polévku ze zelené čočky s koriandrem a kari, jemná selečí líčka k obědu, odpoledne na tvarohovou pomazánku a tmavý chleba. A večer to rozbalí právě pečeným pstruhem. Ovšem s hráškovou omáčkou a klíčky.

Pstruh se upeče za chvíli, mezitím si připravíte přílohu

Nikterak přerostlé pstruhy můžete připravit vcelku, hlavně z hlav odstraňte žábry, jinak vám maso zhořkne. Pak ryby zvenku i zevnitř lehce nasolte, ale než je dáte na rozpálenou pánev s trochou oleje, otřete je ubrouskem, ať nejsou úplně mokré. Na pánvi s rybou občas zatřeste, ať se na ni nenalepí.

A protože ideální přílohou k rybě je podle Pohlreicha zelenina, připraví k ní zeleninový salát a hráškovou omáčku. Na omáčku prostě nechte na kousku másla zpěnit nadrobno pokrájenou šalotku jako základ.

Mezitím šéf „vyfiletuje“ pomeranč, což znamená, že z něj okrájí kůru tak, aby seřízl i slupku z pomerančových měsíčků uvnitř. Ze slupek s odřezky pomeranče vymačká do misky šťávu a na čistý talířek vykrájí filet z každého dílku pomeranče. Bez ostrého nože se o to ale ani nepokoušejte. Šťávu z odřezků opět vymačkejte do misky.

Poté na osmahnutou cibulku přidejte trochu sterilovaného hrášku, sůl a pepř, vymačkanou pomerančovou šťávu, pár lístků bazalky a lžičku zakysané smetany. Krátce převařte, případně přidejte kapku vody a rozmixujte. Omáčku - kterou můžete ještě propasírovat - máte hotovou.

Zeleninová příloha z naklíčených luštěnin, sterilovaného hrášku a pomerančových filetů.

Rybu pečící se na pánvi nezapomeňte otočit a opět občas zatřepat pánví. Že je ryba upečená, poznáte podle toho, že lze od kůže a masa lehce oddělit hřbetní ploutev. Nakonec přihoďte kousek másla a nechte ho ještě rozpustit a nasáknout do ryby, kterou z pánve odložte na servírovací tác a polijete oříškově zbarveným máslem z pánve. Tedy pokud jste ho nepřepálili.

Než si ryba trochu odpočine, na ještě teplou pánev hoďte trochu klíčků ze soji či munga (návod na přípravu zde) a zbytek hrášku. Ochuťte solí a pepřem, promíchejte a jen lehce prohřejte. Pak přihoďte připravené filety z pomeranče, promíchejte a můžete servírovat ultralehkou bohatýrskou večeři podle šéfa.