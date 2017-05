Hranice záhonů vymezili dlažebními kostkami pro snazší sekání trávníku

Právě střešovický domek mají v pronájmu mladí manželé se dvěma malými dětmi, paní domu má navíc v přízemí kadeřnictví a na předzahrádce by chtěla posezení pro své zákaznice. I sama by si tam ráda dala ráno kávu.

Do zahrady v pronájmu, kde prožijete pár let, nemá smyl moc investovat, zvlášť když honíte každou korunu, na druhou stranu stojí za to si prostor zahrady upravit pro své potřeby. Tak, aby se dalo na zahradě pobývat s dětmi, odpočívat s rodinou, hrát si i grilovat a přitom v ní nechyběly úložné prostory a nebyla náročná na údržbu. Zvláště na sekání trávy.

Proto také oslovená zahradní architektka Markéta Mlejnková místo na posezení na předním dvorku vymezila mlatovým povrchem obroubeným dlažebními kostkami (v článku zde najdete, jak se vytváří mlatová cesta či odpočívadlo). Posezení je pak obklopeno záhony osázenými zelení, která odcloní pohledy kolemjdoucích i sousedů a vytvoří příjemný pocit soukromí.

Na zadním dvorku pak pomocí stejného jednoduchého motivu, pravidelného čtyřúhelníku, i materiálu, dlažebních kostek, jasně vymezila prostor trávníku. Ten obklopuje stromové a keřové patro vytvářející pocit soukromí, mezeru mezi nimi a trávníkem pak zhruba během dvou let vyplní nízké podrostové trvalky.

Jak snadno a účelně vymezit hranici záhonů?

Jednoduchý návod, jak na vybudování hranice záhonů s využitím dlažebních kostek, najdete v úvodním videu. Principiálně jde v podstatě jen o to vymezit si pomocí provázku záhon a usadit žulové kostky do propustného podloží. Konkrétně jednu za druhou do pískového lože, které se zhutní palicí, následně se pak prostor mezi jednotlivými kostkami vysype pískem.

Pokud ovšem chcete, aby spáry mezi kostkami brzy zarostly, písek promícháte se zeminou. A v případě, že děláte ze žulových kostek pochozí cestu nebo plácek pro grilování či posezení, pod pískové lože byste ještě měli přidat vrstvu štěrku. Na beton zapomeňte, je to zbytečné.

„Pokud nemusíte, nebetonujte. Kořeny rostlin to ocení,“ radí i v tomto případě zahradní architekt Ferdinand Leffler, který je průvodcem pořadu České televize Ferdinandovy zahrady. Jeho 4. díl se věnoval minulou sobotu právě této proměně střešovické předzahrádky a zadního dvorku.