Využijte úrodu jablek, báječné moučníky upečete za pár korun

Jak zpracovat úrodu jablek? Nad čerstvá jablka není, to je jasné. Ale pokud potřebujete smysluplně rozdělit a zpracovat úrodu na zimu, je na místě i jejich sušení a další způsoby zpracování. „Malá drobná šťavnatá jablka je ideální zmoštovat a šťávu buď vypít čerstvou, případně ji konzervovat pasterizací, tedy šetrně zavařit,“ radí botanička a lektorka Karla Vincenecová z Centra Hostětín. Pokud by vám šťáva neplánovaně zkvasila, lze ji podle jejích zkušeností úspěšně nechat zoctovatět a máte domácí jablečný ocet. Někteří si troufnou i na přípravu jablečného vína či destilátů. Jablka se také dají sterilovat a zpracovat na kompot, případně si lze předpřipravit jablka do buchet: nastrouhat a nasucho sterilovat ve sklenici. A nebo je zpracovat na jablečná „povidla“. „Větší jablka jsou ideální na sušení a to jak se slupkou, tak bez ní, nakrájená na dílky nebo na tenké plátky. Nejdostupnější je možnost sušení na sítu, případně využít zbytkového tepla trouby nebo elektrickou sušičku,“ radí Karla Vincenecová. Kouzlo historické varianty, tedy sušení ovoce v tradiční valašské sušírně, si můžete doslova osahat během jablečné slavnosti. Po domluvě si dokonce lze do Hostětína dovézt vlastní ovoce připravené na sušení a nechat si ho tu za úplatu usušit. A co se sušeným ovocem dále?

- Sušená jablka, tedy krajanky či křížaly, se snadno skladují. A nejenže dobře zasytí, ale také jsou kvalitní náhradou cukrovinek. V zimě je můžete nostit po kapsách a mlsat na výletech do přírody.

- Pokud sušená jablka přes noc namočíte a poté rozvaříte, případně se skořicí a hřebíčkem nebo badyánem, získáte velice chutný kompot.